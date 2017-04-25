Суд по иску правозащитников к ГКНБ продолжится 4 мая

Суд по иску правозащитного движения «Бир дуйно» к ГКНБ о защите чести, достоинства и деловой репутации продолжится 4 мая. Об этом ИА «24.kg» сообщили в организации.

По их словам, процесс был отложен из-за того, что представитель ГКНБ не явился, объяснив это участием в другом процессе.

Напомним, 24 января отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР распространил пресс-релиз, где говорилось о задержании А.Ш. и обнаружении у него дома при обыске большого количества DVD-дисков с призывами к свержению конституционного строя в КР. В нем также отмечено, что при обыске в доме подследственного обнаружены материалы, имеющие отношение к деятельности НПО «Бир дуйно». В ходе оперативно-разыскных мероприятий представители данной неправительственной организации во время задержания А.Ш. осуществили сбор местного населения для воспрепятствования обыску по месту жительства и пытались спровоцировать конфликтную ситуацию».

Сотрудники и адвокаты «Бир дуйно» дали опровержение. «Мы считаем, что пресс-релиз ГКНБ продиктован исключительным намерением причинить вред, опорочить честь и достоинство ПД «Бир дуйно — Кыргызстан», поскольку никакого отношения к указанным в пресс-релизе сведениям о воспрепятствовании обыску и сбору местного населения наши сотрудники не имели и не имеют», — отмечали в НПО.