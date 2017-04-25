В Узбекистане книги, газеты и фильмы промаркируют по возрастам

В Узбекистане продукцию, содержащую информацию, дифференцируют по возрасту и промаркируют в случае принятия проекта закона «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью». Документ опубликован для общественного обсуждения, написала «Фергана.ру».
Все это планируется изучить в рамках статьи 18 «Классификация информации, наносящей вред их здоровью».
Возрастную классификацию информационной продукции будут производить путем отнесения ее к определенной возрастной категории:
Классификацией будут заниматься межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних на основе обращений производителей и распространителей информационной продукции.
Информационную продукцию, наносящую вред здоровью детей, включат в специальный реестр на основе экспертного заключения. Реестр будет публичным, его разместят в Интернете.