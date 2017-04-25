В Узбекистане книги, газеты и фильмы промаркируют по возрастам

В Узбекистане продукцию, содержащую информацию, дифференцируют по возрасту и промаркируют в случае принятия проекта закона «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью». Документ опубликован для общественного обсуждения, написала «Фергана.ру».

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По ее данным, по проекту информационная продукция — это «продукция средств массовой информации, печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а также информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, и информация, размещаемая в сетях телекоммуникаций, а также Интернета». То есть газеты, книги, фильмы, радиопрограммы, веб-сайты и так далее.

Все это планируется изучить в рамках статьи 18 «Классификация информации, наносящей вред их здоровью».

Возрастную классификацию информационной продукции будут производить путем отнесения ее к определенной возрастной категории:

для детей, не достигших 7 лет;

для детей в возрасте от 7 до 14 лет;

для детей в возрасте от 14 до 18 лет;

запрещенная для детей.

Классификацией будут заниматься межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних на основе обращений производителей и распространителей информационной продукции.

Информационную продукцию, наносящую вред здоровью детей, включат в специальный реестр на основе экспертного заключения. Реестр будет публичным, его разместят в Интернете.