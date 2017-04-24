В МВД Кыргызстана рассказали, куда пропадают дети

Ни одного факта пропажи детей или взрослых на органы в Кыргызстане не зарегистрировано. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МВД.

Отметим, что в родительских группах в WhatsApp распространяют информацию о том, что детей «крадут на органы и совершают с ними другие страшные вещи».

«Ажиотаж распространяют мамочки, прикрепляя видео, как мужчина уговаривает школьника подвезти. Но это было в России, а не в Кыргызстане. У нас все спокойно. Ни одного факта пропажи на органы, как детей, так и взрослых, нет», — подчеркнули в ведомстве.

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В МВД напомнили два последних случая, когда пропадали дети, и их фотографии активно распространяли по соцсетям.

«В начале апреля девятиклассница пропала в Аксыйском районе. Вся милиция ее искала по республике, нашли в Бишкеке и вернули родителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняли причину поступка. Оказалось, что она сидела на уроке в наушниках, учитель сделала замечание и отобрала телефон, школьница обиделась, убрала сумку в шкаф и пошла в парк. Там познакомилась с парнем, с которым они распивали спиртное. Потом этот парень посадил ее в такси и отправил в Бишкек. В столице несовершеннолетняя жила по гостиницам с разными парнями, пиво пила.

Из Аксы родители за ней даже не приехали. Сейчас внесли материал в комиссию по делам несовершеннолетних, по показаниям школьницы возбудили уголовное дело (за вступление в половую связь с лицом, не достигшим 18-летнего возраста). Ведется следствие. Установили личность парня в Аксы, который ее в Бишкек отправил, остальные личности устанавливаются. В отношении родителей никаких мер не предприняли.

Примерно в это же время два подростка (11 и 14 лет) пропали в Московском районе Чуйской области. Они украли телефон у бабушки, продали за 4 тысячи сомов и целую неделю тусили по Интернет-клубам в Бишкеке.

Несовершеннолетние — родственники друг другу, матери у них разные, а воспитывает их престарелая бабушка. Мать одного находится в России на заработках, у второго — снова вышла замуж и живет в другой семье.

Дети пропадают, их данные распространяют в Интернете, но нигде не указаны причины пропажи. Так в обществе и рождается мнение, что «пропадают на органы». А причины — совсем другие — недостаточное воспитание. Дети пропадают, воруют, тусят где-то», — рассказали в МВД КР.