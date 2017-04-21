Крушение «Боинга». В правительстве Кыргызстана рассказали, как разделят деньги

Родственники погибших и пострадавших в результате падения «Боинга-747» 16 января в Чуйской области одобрили принцип распределения денег, поступивших на спецсчет МЧС КР. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По словам первого вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева, на спецсчет МЧС КР поступило от населения 100 миллионов 499,3 тысячи сомов. Принцип распределения денег разработан совместно с пострадавшими и представителями родственников погибших.

Финансовые средства будут распределены родственникам погибших граждан и пострадавшим, а также тем, кто получил моральный и материальный ущерб.

Определенную сумму перечислят на счет двух детей, оставшихся без попечения родителей. Они смогут воспользоваться деньгами по достижении совершеннолетия. Шестерым детям, которые потеряли одного родителя, также полагаются выплаты. Для родственников 35 погибших граждан, а также 18 пострадавшим, получившим различного рода увечья, предусмотрена определенная сумма. Финансовая помощь полагается и 27 гражданам, получившим психологический стресс.

Кроме этого, помощь окажут владельцам и полностью разрушенных домов, и тех, что непригодны для дальнейшего проживания (17 домов).

Членами правительственной комиссии совместно с пострадавшими принято решение выделить 5 миллионов сомов в виде моральной поддержки жителям пострадавшего поселка Дачи СУ. Кроме того, для развития инфраструктуры поселка денежные средства перечислят на счет айыл окмоту Сокулукского района.

Суммы в правительстве не называют.

По просьбе самих пострадавших распределенные между ними финансовые средства перечислят на персональные банковские счета, с которых будет осуществляться дальнейшая оплата текущих и иных расходов по их требованию.

По итогам встречи пострадавшие и родственники погибших поблагодарили правительственную комиссию за их прозрачную работу.

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Мухамметкалый Абулгазиев сообщил, что турецкая сторона, в частности авиакомпания ACT Airlines, ждет от кыргызской стороны завершения оформления документов близкими погибших граждан и пострадавшими от авиакатастрофы для выдачи полагающейся им компенсации.

С родственниками погибших и пострадавшими работают руководители айыл окмоту, юристы и государственный нотариус, которые уточняют детали по компенсациям родственникам погибших и пострадавшим гражданам