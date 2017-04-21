Крушение «Боинга». В правительстве Кыргызстана рассказали, как разделят деньги

Родственники погибших и пострадавших в результате падения «Боинга-747» 16 января в Чуйской области одобрили принцип распределения денег, поступивших на спецсчет МЧС КР. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
По словам первого вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева, на спецсчет МЧС КР поступило от населения 100 миллионов 499,3 тысячи сомов. Принцип распределения денег разработан совместно с пострадавшими и представителями родственников погибших.
Финансовые средства будут распределены родственникам погибших граждан и пострадавшим, а также тем, кто получил моральный и материальный ущерб.
Кроме этого, помощь окажут владельцам и полностью разрушенных домов, и тех, что непригодны для дальнейшего проживания (17 домов).
Членами правительственной комиссии совместно с пострадавшими принято решение выделить 5 миллионов сомов в виде моральной поддержки жителям пострадавшего поселка Дачи СУ. Кроме того, для развития инфраструктуры поселка денежные средства перечислят на счет айыл окмоту Сокулукского района.
Суммы в правительстве не называют.
По итогам встречи пострадавшие и родственники погибших поблагодарили правительственную комиссию за их прозрачную работу.
Мухамметкалый Абулгазиев сообщил, что турецкая сторона, в частности авиакомпания ACT Airlines, ждет от кыргызской стороны завершения оформления документов близкими погибших граждан и пострадавшими от авиакатастрофы для выдачи полагающейся им компенсации.
С родственниками погибших и пострадавшими работают руководители айыл окмоту, юристы и государственный нотариус, которые уточняют детали по компенсациям родственникам погибших и пострадавшим гражданам