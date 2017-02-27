Крушение «Боинга-747». Сорок дней после трагедии

Сорок дней прошло после крушения грузового «Боинга-747» на поселок Дачи СУ в Сокулукском районе Чуйской области. Родные погибших провели поминальные мероприятия. Пострадавшие ждут финансовой помощи от государства и думают, как жить дальше.

Фото: ИА «24.kg». Поселок Дачи СУ, где 16 января 2017 года произошло крушение самолета

Пенсионерка Галина Целищева благодарна судьбе за то, что ее семья осталась в живых.

— Самолет задел часть крыши времянки, где мы живем. На третий день после трагедии пошел снег, поэтому мы не стали тянуть с ремонтом, ждать, пока весь потолок промокнет. Купили шифер за свой счет, перекрыли крышу. От падения многотонного лайнера по дому пошли трещины. Пострадал и второй участок, где были хозпостройки (там мы разводили кроликов и держали кур) и молодой сад. Там росли черешни, яблони, сливы, — рассказала женщина.

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— Дачу мы купили два года назад только из-за того, что очень зелено кругом. Наш участок одним из самых зеленых был. Тихо, спокойно, американскую базу вывели. Участки тут дешевле, чем в других местах. Электричество, вода бесперебойно подается — кроме зимних месяцев. Очень довольны были, — отметила Галина Целищева. — Соседи тут живут уже больше 20 лет, и за это время ничего подобного не случалось. Хотя мысли, конечно, всякие возникали… В 2008-м упал самолет, но произошло это в поле, дачи не пострадали.

— Вы подсчитали свой ущерб?

— МЧС насчитали на 50 тысяч сомов. Нам говорят: мол, вы же не погибли, вот и радуйтесь. В мечети, оказывается, по 4,5 тысячи сомов раздавали, а нам сказали, что мы не пострадали… Чиновники отмечают, что денежный вопрос быстро не решается. Про моральный ущерб вообще молчат.

Фото: ИА «24.kg». Дачи СУ. До крушения самолета здесь был целый ряд домов

— На его компенсацию вы тоже рассчитываете?

— А почему нет? Пусть не со стороны правительства, а от турецкой компании. Раньше мы на самолеты не обращали внимания, а теперь боимся, все поглядываем на небо.

В этот момент над нами проносится самолет, идущий на посадку. Действительно страшновато.

— Но переезжать нам некуда. И времянку уже не бросишь, столько сил и средств в участки вложили, — вздыхает женщина. — Кстати, некоторые писали, что тут по улицам керосин рекой течет. Такого не было. Самолет летел на дозаправку, пустой.

Фото: ИА «24.kg». Крыло самолета упало на хозпостройку на участке местного жителя

Но запах авиакеросина действительно есть и сегодня, особенно сильный там, где лежало крыло.

Одно крыло попало на хозпостройку Заира Сыдыковича.

— Топливо из самолета текло по нашему огороду. Теперь тут ничего не посадишь, — разводит руками мужчина.

Дом он купил десять лет назад.

— Тогда самолеты летали редко — в день по 2–3 раза, а теперь каждый час. Уезжать нам отсюда надо, чтобы нас переселили в безопасное место. К нам приходили представители комиссии, посмотрели на сарай, сказали: «Вы же живы остались». Вот и все. Люди собираются выйти на мирный митинг, чтобы решили наши вопросы, тоже пойду к «Белому дому».

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— Сначала власти говорили: подождите, похороним погибших. Потом: еще 15 дней подождите, затем 40 дней. А теперь тишина, — отметила другая жительница дачного поселка, Гульзана Омурова.

В их семье никто не погиб, дом стоит на другой линии, поэтому не пострадал. Но люди требуют, чтобы их тоже переселили в более безопасное место.

— Мы купили здесь участок четыре года назад, построили дом. Весной хотели делать ремонт. А теперь не хотим здесь жить.

— Вообще надо снести наш дачный поселок «Аэрофлот», он расположен как раз на месте посадочной полосы. Но нам говорят: свободной земли в области нет. Предлагали, правда, переехать в Кеминский район, но нам там участки не нужны, до столицы далеко. Нам желательно около села Манас или в Раздольном, — подключилась к разговору другая сельчанка.

— Жить здесь невозможно: дорог нет, сплошная грязь. Живем как можем, на выживание. Самолеты летят прямо над крышами. Страшно за детей. Им тревожно, — жалуется 54-летняя Гуля Абытаевна, чье жилье также не пострадало.

Фото: ИА «24.kg». По улицам в поселке Дачи СУ возле аэропорта «Манас» пройти можно только в резиновых сапогах

— Государство же вас не заставляло покупать тут участки…

— Да, не заставляло. Один купил участок, и другие построили. Многие работают в аэропорту. Кто ж знал, что самолет упадет, — отвечает женщина.

Сегодня у жителей дачного поселка два требования:

— Хотим, чтобы нас отселили отсюда в безопасное место. У кого были пустые участки, пусть выдадут пустой участок, а у кого дома уже стоят, аналогичное жилье пусть возместят. И второе — это компенсация (за моральный ущерб, за вред здоровью).