«Мои 24». Один день с главой ОАО «Кыргызтелеком» Нурланом Мадаминовым

Председатель правления ОАО «Кыргызтелеком» Нурлан Мадаминов — человек непубличный, не вовлеченный еще в политические разборки и кулуарные интриги. Мало кто догадывается, что спокойный с виду руководитель — экстремал и поклонник творчества группы «Кино» и Вячеслава Бутусова.

Он обедает в обычном кафе, ездит на недорогом подержанном авто, не кичится высокой должностью. Его с первого взгляда не узнают даже подчиненные. И, да, он искренне волнуется перед интервью.

Прием, прием. Регионы на связи

Традиционно утро вторника в «Кыргызтелекоме» начинается с селекторного совещания. По очереди руководители региональных филиалов докладывают о произошедшем за неделю. Две главные беды — воровство кабеля и отключения света.

Фото из личного архива. Нурлан Мадаминов за работой

Вот в Оше от оползня оборван кабель. Оборудование простаивало 4 часа. Компании нанесен ущерб в 27 тысяч сомов.

За неделю в Джалал-Абаде зафиксировали 10 случаев отключения электроэнергии. В Таласе из-за обрыва на линии простой оборудования составил 12 часов, в течение 6 часов не было света. Повредили кабель и в Нарыне. Пока ремонтная бригада искала порыв, водители из Китая признались, что в ЧП виноваты они, и показали место аварии.

В Чуйской области за неделю произошло три хищения кабеля. Абоненты остались без связи. Купить его в республике негде, поэтому кабель приходится заказывать.

Цифровой караван

Основная тема совещания — переход на цифровое телевещание. Напомним, с 15 мая в Кыргызстане отключат аналоговое ТВ. Нурлан Мадаминов спрашивает, организованы ли в филиалах точки продажи ресиверов и проводятся ли консультации среди населения.

— Когда будут ресиверы? — интересуется Нурлан Мадаминов.

— На днях поступит 500 штук, — отвечают подчиненные.

— Этого объема недостаточно. Продолжайте искать поставщиков по приемлемым ценам.

Кыргызстан начал переходить на ЦТВ с 2012 года. Путь этот нелегкий, требующий определенных вложений. Ежегодно на аналоговое вещание тратили 250 миллионов сомов. При переходе на ЦТВ расходы сократятся вдвое.

Фото из личного архива. Председатель правления ОАО «Кыргызтелеком» любит поохотиться

Кыргызстанцы должны сами позаботиться о том, чтобы купить ресиверы. Их можно приобрести как в филиалах «Кыргызтелекома», так и у частных поставщиков. Однако не стоит забывать, что китайские умельцы «нашлепали» низкокачественное оборудование. Покупая ресивер, не забывайте спрашивать сертификат качества.

Председатель правления решил лично убедиться, как идет подготовка. Директор сервис-центра на бульваре Эркиндик не сразу поняла, с кем разговаривает, но потом опомнилась и клятвенно обещала организовать точку продажи ресиверов и проводить консультации для населения.

Безопасность президента под угрозой

Всегда думала, что главы государств пользуются защищенным каналом связи, имеют отдельные телефонные линии для переговоров с коллегами за рубежом. Оказалось, что в Кыргызстане с секретностью все намного проще.

Существуют лишь правительственная телефонная связь и высокочастотный канал. А вот интернет-канала, как, например, в Америке, у президента нет.

У нас свободный рынок. Конечно, все, что касается безопасности правительственной переписки, связи, передачи данных, должно быть под контролем государства. Но существует закон «О государственных закупках», Счетная палата, которая следит за исполнением норм. Признался Нурлан Мадаминов.

К примеру, аппарат президента объявляет тендер на закупку интернет-услуг. В торгах может принять участие любая компания, а комиссия выберет того, кто предложит наименьшую цену. О безопасности в этом случае думают меньше всего. По истечении контракта чиновники объявляют новый тендер, и Интернет человеку № 1 в Кыргызстане будет поставлять другая компания.

Глава «Кыргызтелекома» признался, что финансовое положение компании шаткое. Ситуация надломилась в «нулевых», когда государство встало на сторону частных операторов.

«Кыргызтелекому» только в 2007 году разрешили поставлять Интернет бишкекчанам. До этого был запрет, чтобы монопольная компания не мешала развиваться мелким провайдерам. В итоге ОАО вытеснили из столицы в регионы, а основной рынок захватили частники.

На протяжении многих лет компания пыталась получить лицензию на сотовую связь. Но пока добилась разрешения, конкурировать с действующими гигантами уже не может.

Мы, как всегда, в роли догоняющих. У нас три мобильных кита. Они могут опустить цену, если появится еще один игрок. Мы намерены завоевывать рынок через другие информационные платформы — Центр обработки данных, «Безопасный город». Делится планами Нурлан Мадаминов.

К слову, после обеда в «Кыргызтелекоме» состоялась презентация проекта казахстанской компании. ОАО намерено изучить предложения других разработчиков и производителей. Согласно законодательству КР, на закупку необходимого оборудования будет объявлен тендер. Поэтому все заинтересованные лица могут подать заявки на конкурс.

Лазить по столбам не пришлось

Нурлан Мадаминов работает в «Кыргызтелекоме» с 1994 года. Окончив университет в Санкт-Петербурге, по распределению попал по месту жительства в Джалал-Абадскую область. «В то время устроиться в «Кыргызтелеком» было очень сложно. Компания престижная, зарплаты высокие. Конечно, после Питера мне хотелось жить и работать в Бишкеке», — рассказал Нурлан Мадаминов.

Фото из личного архива

Характер человека и профессия взаимосвязаны. Если выбрать дело не по душе, то и работа будет в тягость.

Нурлан Мадаминов родом из Джалал-Абадской области. Начальную школу окончил в Таш-Кумыре. В годы перестройки многие уехали из города, качество образования упало. Родители приняли решение отправить сына в столицу. Но родственники посоветовали продолжить обучение в интернате в Кара-Балте. Там он увлекся программированием.

Отец всегда хотел, чтобы я стал историком или юристом. Но меня тянуло к точным наукам. Тетя посоветовала поступать в Политехнический университет. Нурлан Мадаминов

«Тогда была возможность попасть в центральные вузы, если абитуриент набирал высокий балл. В молодости я увлекался игрой на гитаре. Мне нравился рок: ДДТ, «Кино», Бутусов. Конечно, все стремились в Москву, но я выбрал институт связи в Ленинграде, потому что думал не мозгами, а сердцем. Я еще не знал, кем оттуда выйду, но чувствовал, что в жизни пригодится», — смеется Нурлан Мадаминов.

Фото из личного архива

Немаловажную роль сыграла тетя. Она поняла, что будущее за точными науками, наставила Мадаминова на верный путь, вселила уверенность. «Тогда были такие стереотипы… Рассказал друзьям, что буду учиться в институте связи. Они смеялись: «Что, будешь по столбам лазить?» А я оказался на своей волне. Тетя помогла мне, показала, какую открыть дверь. Я стоял возле нее и не решался войти».

Фото из личного архива

Конечно, уместно спросить, пришлось ли лазить по столбам? «Работал и электромонтером, но по столбам не лазил. Мне предлагали работу на заводе «Красная заря» в Ленинграде. В 90-е годы перестала работать почта, связь с родителями оборвалась. К тому же начались гонения на представителей нетитульных наций. «Особенно ситуация усугубилась после передач Невзорова. Заходишь в метро, а на тебя смотрят, как на инопланетянина, хотя раньше все было нормально. Бывали случаи, когда без разговоров сажали в «бобик» и везли в отделение милиции», — вспоминает он.

Это и стало основной причиной, чтобы вернуться на родину.

Скелеты в шкафу…

…Мадаминов не хранит. За шкафом в кабинете скрывается потайная дверь в еще один, где глава ОАО проводит приватные переговоры и встречи.

На неудобные вопросы в «Кыргызтелекоме» принято отвечать: «Исторически сложилось». Именно так он объяснил спрятанную дверь в шкафу. Дескать, это было придумано еще в советские времена, а нынешние управленцы не стали менять традиции.

Фото из личного архива. Нурлан Мадаминов предпочитает активные виды отдыха

Практически весь день руководитель проводит за компьютером. На его столе минимум бумаг — в компании введен электронный документооборот. Нурлан Мадаминов следит, как движутся письма, кто их задерживает.

Все-таки один секрет у Мадаминова есть — его семья. Это единственная тема, на которую он отказался разговаривать. «Наверное, мы слишком многое пережили, чтобы выставлять напоказ», — объяснил он.

Свободное время Нурлан Мадаминов обычно проводит активно: занимается фитнесом, ездит на охоту, катается на лыжах, летает на параплане.

Фото из личного архива. В свободное время Нурлан Мадаминов не прочь полетать

В нем до сих пор горит любовь к року. Более того, она передалась по наследству сыновьям, с которыми он часто слушает музыку, а дети подзадоривают отца играть на гитаре и петь песни Цоя. Благо музыкальный инструмент бережно хранится у него дома.

У руководителя компании на близких остается все меньше времени. Его можно застать на рабочем месте и глубоким вечером, и в выходные.