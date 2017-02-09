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Власть

В Кыргызстане составлен график перехода на цифровое телевидение

Кыргызстан готов к переходу на цифровое телевидение. Об этом на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» заявил директор Государственного комитета информации и связи Бакыт Шаршембиев.

По его словам, соглашение о переходе КР на цифровое телевидение было подписано в 2006 году в Женеве (Швейцария). Процесс перехода был разделен на четыре этапа. Строительство технических сооружений сейчас на стадии завершения.

В настоящее время уже 95 процентов территории страны охвачены цифровым телевидением, остальные 5 процентов будут охвачены до мая 2017 года.

Бакыт Шаршембиев

По его словам, 15 мая запланировано отключить аналоговое вещание и перейти на цифровое. Все технические стороны вопроса решены, составлен график постепенного перехода.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44806/
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