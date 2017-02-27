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Общество

Дело Текебаева. К месту проведения митинга в Бишкеке стягивают силы милиции

К месту проведения митинга в Бишкеке стягивают дополнительные силы милиции. Сейчас сотрудников МВД более 200 человек. Они окружили кольцом митингующих, и еще несколько десятков сотрудников находятся неподалеку.

Также на место митинга подогнали автобус, в который обычно загружают участников акций протеста. На вопрос журналистов, будут ли милиционеры разгонять митинг, они отвечают, что пока нет.

Митингующие находятся у ворот «Белого дома». Они требуют освободить Омурбека Текебаева, прекратить уголовное преследование Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова.

Усиление выставлено также у здания Первомайского райсуда, где сегодня будет принято решение о санкции Омурбеку Текебаеву.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/46044/
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