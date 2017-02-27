18:18
+5
USD 69.12
EUR 73.10
RUB 1.19
Общество

Дело Текебаева. Здание Первомайского районного суда в Бишкеке оцеплено милицией

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека будет определена мера пресечения лидеру «Ата Мекена». Здание суда закрыто. Оно оцеплено усиленным нарядом милиции. Во двор никого не впускают.

Омурбек Текебаев задержан 26 февраля на 48 часов по прилету из Стамбула. Он находится в СИЗО ГКНБ. Его обвиняют в коррупции и мошенничестве.

Как рассказали ИА «24.kg» в секретариате партии «Ата Мекен» ожидается, что сегодня также может быть задержан еще один депутат — Алмамбет Шыкмаматов, который был вызван на повторный допрос. Его обвиняют в коррупции и служебном подлоге.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/46040/
просмотров: 1374
Версия для печати
Материалы по теме
Митинг в поддержку Омурбека Текебаева на площади Ала-Тоо. Фоторепортаж
Митинг оппозиции продолжится, пока суд не вынесет Текебаеву меру пресечения
Омурбека Текебаева везут в здание Первомайского суда
Дело Текебаева. Митингующие возвращаются на площадь Ала-Тоо
Дело Текебаева. К месту проведения митинга в Бишкеке стягивают силы милиции
В Базар-Коргоне митингующие пытаются перекрыть трассу Бишкек — Ош
Оппозиция заявляет о поддержке в правительстве
Дело Текебаева. В Бишкек из Оша отправились активисты для участия в митингах
Митингующие требуют освобождения Омурбека Текебаева
Глава ГКНБ проинформировал депутатов о деле Текебаева
Популярные новости
Дочь Омурбека Текебаева обратилась к&nbsp;общественности Дочь Омурбека Текебаева обратилась к общественности
Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в&nbsp;соцсетях Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в соцсетях
В&nbsp;Бишкеке задержан экс-глава МЧС при временном правительстве Дуйшенкул Чотонов В Бишкеке задержан экс-глава МЧС при временном правительстве Дуйшенкул Чотонов
В&nbsp;Токмаке чемпионка по&nbsp;кикбоксингу восемь лет кормит бездомных В Токмаке чемпионка по кикбоксингу восемь лет кормит бездомных
Бизнес
Пассажиропоток в&nbsp;аэропортах Кыргызстана в&nbsp;2016 году увеличился Пассажиропоток в аэропортах Кыргызстана в 2016 году увеличился
Новый смартфон LG&nbsp;G6 с&nbsp;большим дисплеем рассчитан на&nbsp;работу одной рукой Новый смартфон LG G6 с большим дисплеем рассчитан на работу одной рукой
Как быстро и&nbsp;выгодно подключить скоростной Интернет для дома и&nbsp;офиса Как быстро и выгодно подключить скоростной Интернет для дома и офиса
Рынок &laquo;Нордмолл Азия&raquo;: продукция &laquo;Made in&nbsp;Kyrgyzstan&raquo; уходит влет Рынок «Нордмолл Азия»: продукция «Made in Kyrgyzstan» уходит влет