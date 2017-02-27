Дело Текебаева. Здание Первомайского районного суда в Бишкеке оцеплено милицией

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека будет определена мера пресечения лидеру «Ата Мекена». Здание суда закрыто. Оно оцеплено усиленным нарядом милиции. Во двор никого не впускают.

Омурбек Текебаев задержан 26 февраля на 48 часов по прилету из Стамбула. Он находится в СИЗО ГКНБ. Его обвиняют в коррупции и мошенничестве.

Как рассказали ИА «24.kg» в секретариате партии «Ата Мекен» ожидается, что сегодня также может быть задержан еще один депутат — Алмамбет Шыкмаматов, который был вызван на повторный допрос. Его обвиняют в коррупции и служебном подлоге.