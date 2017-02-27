12:48
+5
USD 69.12
EUR 73.10
RUB 1.19
Общество

Дело Текебаева. Медиаэксперты требуют наказать виновных в нарушении прав СМИ

Медиаорганизации опубликовали свое заявление по поводу задержания журналистов, которые возле аэропорта «Манас» рано утром 26 февраля следили за развитием событий в связи с арестом депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева.

Еще в аэропорту работники СМИ представились и предъявили документы, удостоверяющие личность, однако их насильно посадили в автобус и увезли в Сокулукское РОВД. Их отпустили через некоторое время.

Вместо того чтобы обеспечить безопасность журналистов и защиту их профессиональных прав, сотрудники правоохранительных органов сами же нарушают нормы как национального, так и международного законодательства.

Медиа организации
Медиаэксперты отмечают, что властные структуры нарушили ряд статей Конституции КР, в том числе статью 24 пункт 3, которая гласит: никто не может быть арестован, содержаться под стражей или оказаться лишенным свободы иначе как по решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом.

Также отмечается, что нарушены нормы медиазаконодательства КР, которые непосредственно регулируют деятельность средств массовой информации и журналистов.

По Закону КР «О средствах массовой информации» журналист имеет право: собирать и распространять информацию; по предъявлении удостоверения журналиста присутствовать в районах стихийных бедствий, на митингах и демонстрациях.

«В настоящее время журналисты испытывают большое давление в своей деятельности. Профессия журналиста становится все более и более опасной: участились случаи нападения на журналистов, их избиения. Теперь же мы становимся свидетелями того, что представители правоохранительных органов сами нарушают права журналистов. Подобные действия нарушают право граждан страны на свободный доступ к информации», — отмечают представители медиа.

«В данной ситуации нельзя ожидать, что в обстановке страха и запугиваний журналисты будут честно и объективно освещать происходящие события, смогут профессионально выполнять свой долг. А это ведет к нарушению основополагающих прав граждан страны на получение достоверной и объективной информации», — говорится в заявлении.

«Мы требуем, чтобы по данному факту была дана оценка руководством страны и по ним было проведено тщательное расследование. Чтобы виновные в нарушении права журналистов на осуществление профессиональной деятельности были наказаны», — подчеркивают представители общественных объединений.

Заявление на имя президента КР, генпрокурора и министра внутренних дел подписали представители ОФ «Центр медиаразвития», ОО «Журналисты», ОО «Независимый союз журналистов Кыргызстана».
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45971/
просмотров: 976
Версия для печати
Материалы по теме
В Базар-Коргоне готовы перекрыть дорогу, если не освободят Омурбека Текебаева
В Генпрокуратуре объяснили, почему Маевского не привлекают к ответственности
Дочь Омурбека Текебаева обратилась к общественности
Роза Отунбаева призывает власти остановить репрессии против политиков
Дело Текебаева. Допрос лидера «Ата Мекена» на сегодня завершился
Дело Текебаева. Митинг в его поддержку продолжится завтра в 13.00
Дело Текебаева. На митинге требуют отставки президента Кыргызстана
Дело Текебаева. Акция в его поддержку продолжится завтра у «Белого дома»
Митинг в поддержку Омурбека Текебаева в Базар-Коргонском районе закончился
Митинг в поддержку Омурбека Текебаева у здания ГКНБ. Фоторепортаж
Популярные новости
Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в&nbsp;соцсетях Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в соцсетях
В&nbsp;Бишкеке задержан экс-глава МЧС при временном правительстве Дуйшенкул Чотонов В Бишкеке задержан экс-глава МЧС при временном правительстве Дуйшенкул Чотонов
В&nbsp;Токмаке чемпионка по&nbsp;кикбоксингу восемь лет кормит бездомных В Токмаке чемпионка по кикбоксингу восемь лет кормит бездомных
В&nbsp;горах Кыргызстана российские Су-25 нанесли удар ракетами по&nbsp;&laquo;врагу&raquo; В горах Кыргызстана российские Су-25 нанесли удар ракетами по «врагу»
Бизнес
Рынок &laquo;Нордмолл Азия&raquo;: продукция &laquo;Made in&nbsp;Kyrgyzstan&raquo; уходит влет Рынок «Нордмолл Азия»: продукция «Made in Kyrgyzstan» уходит влет
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Днем защитника Отечества MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
При поддержке MegaCom в&nbsp;Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года При поддержке MegaCom в Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; представил уникальную платформу для &laquo;Безопасного города&raquo; «Кыргызтелеком» представил уникальную платформу для «Безопасного города»