Дело Текебаева. Медиаэксперты требуют наказать виновных в нарушении прав СМИ

Медиаорганизации опубликовали свое заявление по поводу задержания журналистов, которые возле аэропорта «Манас» рано утром 26 февраля следили за развитием событий в связи с арестом депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева.

Еще в аэропорту работники СМИ представились и предъявили документы, удостоверяющие личность, однако их насильно посадили в автобус и увезли в Сокулукское РОВД. Их отпустили через некоторое время.

Вместо того чтобы обеспечить безопасность журналистов и защиту их профессиональных прав, сотрудники правоохранительных органов сами же нарушают нормы как национального, так и международного законодательства. Медиа организации

Медиаэксперты отмечают, что властные структуры нарушили ряд статей Конституции КР, в том числе статью 24 пункт 3, которая гласит: никто не может быть арестован, содержаться под стражей или оказаться лишенным свободы иначе как по решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом.

Также отмечается, что нарушены нормы медиазаконодательства КР, которые непосредственно регулируют деятельность средств массовой информации и журналистов.

По Закону КР «О средствах массовой информации» журналист имеет право: собирать и распространять информацию; по предъявлении удостоверения журналиста присутствовать в районах стихийных бедствий, на митингах и демонстрациях.

«В настоящее время журналисты испытывают большое давление в своей деятельности. Профессия журналиста становится все более и более опасной: участились случаи нападения на журналистов, их избиения. Теперь же мы становимся свидетелями того, что представители правоохранительных органов сами нарушают права журналистов. Подобные действия нарушают право граждан страны на свободный доступ к информации», — отмечают представители медиа.

«В данной ситуации нельзя ожидать, что в обстановке страха и запугиваний журналисты будут честно и объективно освещать происходящие события, смогут профессионально выполнять свой долг. А это ведет к нарушению основополагающих прав граждан страны на получение достоверной и объективной информации», — говорится в заявлении.

«Мы требуем, чтобы по данному факту была дана оценка руководством страны и по ним было проведено тщательное расследование. Чтобы виновные в нарушении права журналистов на осуществление профессиональной деятельности были наказаны», — подчеркивают представители общественных объединений.