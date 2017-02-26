Сотрудников телеканала «Сентябрь» до сих пор удерживают в милиции

«Наших сотрудников до сих пор удерживают в Сокулукском РОВД», — сообщила ИА «24.kg» руководитель телеканала Кайыргуль Урумканова.

По ее словам, сейчас руководство ТВ предпринимает попытки вызволить коллег, которые находились на месте событий в аэпопорту «Манас» , когда прибыл лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев.

Его доставили в ГКНБ на допрос. Вместе с со съемочной группой «Сентября» в милиции находится и журналист «Азаттыка».

«Но их уже отпустили. И отпускают сейчас «Сентябрь». Пока в РОВД остается корреспондент информационного агентства «BIA.kg». В общей сложности задержаны 15 человек. Среди них члены молодежного крыла «Ата Мекена», — добавили в секретариате фракции атамекеновцев.

К Омурбеку Текебаеву, находящемуся на допросе, допустили адвоката Чинару Джакупбекову и главу секретариата Таалайгуль Токтакунову.

У здания находятся сторонники Текебаева. Здание оцеплено сотрудниками милиции.