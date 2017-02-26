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Общество

Дело Текебаева. В ОТРК прокомментировали отказ предоставить эфир «Ата Мекену»

Глава ОТРК рассказал ИА «24.kg», почему отказался предоставить прямой эфир партии «Ата Мекен».

По словам главы канала Илима Карыпбекова, ему звонила депутат парламентской фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко.

«Мне на самом деле звонила Наталья Владимировна и попросила предоставить эфир на нашем канале. Я сообщил, что сегодня это невозможно, так как эфирное время утверждено», — рассказал Илим Карыпбеков.

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По его словам, это общественное телевидение, где существуют специальные площадки в соответствующих программах, и по просьбе фракции, отдельного депутата или другого органа изменить сетку вещания невозможно. «Я предложил рассмотреть их письменное обращение на другой день», — отметил Илим Карыпбеков.

«Сегодня, в воскресный день, у нас физически нет такой возможности. Видимо, мой ответ восприняли как отказ, но мы на самом деле физически не можем сдвинуть эфирную сетку», — подчеркнул глава ОТРК.

Напомним, сегодня в секретариате парламентской фракции «Ата Мекен» сообщили, что глава ОТРК Илим Карыпбеков отказался предоставить эфирное время партии, чтобы высказаться по поводу задержания ее лидера Омурбека Текебаева.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45927/
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