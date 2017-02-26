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Общество

Дело Текебаева. «Ата Мекену» отказали в эфирном времени на ОТРК

Предоставить партии «Ата Мекен» сегодня эфирное время на Общественном первом канале отказались. Информацию ИА «24.kg» подтвердила руководитель секретариата парламентской фракции Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, сегодня с данной просьбой она обратилась к главе ОТРК Илиму Карыпбекову, но получила отказ.

«К нам обратились наши избиратели в связи с тем, что на протяжении четырех часов в эфире телеканала идет однобокая информация, очерняющая лидера фракции Омурбека Текебаева. Они просили предоставить эфирное время, чтобы иметь возможность высказать и свою точку зрения», — рассказала Таалайгуль Токтакунова.

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По ее словам, Илим Карыпбеков сначала предложил написать официальный запрос.

«Когда я задала ему вопрос: «Это ваша принципиальная позиция?», он предложил посмотреть новости, и если у нас будут какие-то замечания, то мы дадим ответ», — сказали в секретариате.

Таалайгуль Токтакунова добавила, что к Илиму Карыпбекову обращалась и депутат парламента от «Ата Мекена» Наталья Никитенко.

«Илим Карыпбеков предложил сделать передачу, на которую пригласили бы все стороны, однако на Общественный первый канал, где сегодня высказываются разные мнения, нас не пригласили», — резюмировала Таалайгуль Токтакунова.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45925/
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