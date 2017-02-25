Учительницу, чей ипотечный кредит стал миллиардным, поздравил премьер-министр КР

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поздравил учительницу Сайкал Садирову, чей кредит в рамках программы правительства «Доступное жилье 2015–2020» стал миллиардным. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата кабмина.

Отмечается, что Сайкал Садирова получила ипотечный кредит по механизму «Приобретение готового жилья», разработанному ОАО «Государственная ипотечная компания» .

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что за неполный год работы ОАО освоило миллиард сомов, что является большим достижением для динамично развивающейся государственной компании, впервые осуществляющей ипотечное кредитование.

Глава правительства напомнил, что основной целью программы «Доступное жилье 2015–2020» является создание условий для приобретения гражданами страны собственных апартаментов через доступное ипотечное кредитование и строительство жилья экономкласса.