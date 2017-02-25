Команду КВН «Азия MIX» правительство Кыргызстана поощрило деньгами

Его руководитель Акылбек Осмоналиев встретился с членами общественного объединения «Официальная лига МС КВН
«Старшее поколение кыргызстанцев всегда мечтало о том, чтобы команда из нашей республики выступала в КВН. Однако никто и в самых смелых мечтах не мог предположить, что местная команда сможет не только пробиться в высшую лигу КВН, но и стать ее чемпионом. Благодаря вашей энергии, энтузиазму, неординарности и неповторимому юмору мечта многих наших соотечественников сбылась. Вы достойно играли и в честной борьбе победили», — сказал Акылбек Осмоналиев.
Он подчеркнул, что победа команды «Азия MIX» является ярким примером того, как
Вы стали кумирами для сотен тысяч молодых ребят, мечтающих об успехе. Для них вы хороший и добрый пример. Надеюсь, что ваш дальнейший жизненный путь будет сопряжен с любимой игрой и новые успехи не заставят себя ждать.Акылбек Осмоналиев.