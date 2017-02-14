Эльдияр Кененсаров стал лучшим кавээнщиком года

Фронтмен отечественной команды — чемпиона Высшей лиги
Отмечено, что Эльдияр победил с большим отрывом от конкурентов. Кроме того, третье место в номинации занял также член кыргызстанской команды — младший брат Эльдияра Кененсарова Эрмек. Второе место досталось Герману Иванову из сборной Мурманска.
Сайт проводил голосование в трех номинациях: «Кавээнщик года», «Кавээнщица года» и «Команда — открытие года».
В номинации «Кавээнщица года» победила Елена Федотова, представляющая сборную ГУУ и МИСиС. Совсем небольшое отставание от победительницы у мурманчанки Екатерины Веллер, а на третьем месте расположилась ее сокомандница Анна Неделько. Ситора Фармонова в тройку призеров не попала.
В номинации «Команда — открытие года» уверенную победу одержала «Русская дорога» из Армавира.