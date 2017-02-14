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Общество

Эльдияр Кененсаров стал лучшим кавээнщиком года

Фронтмен отечественной команды — чемпиона Высшей лиги КВН-2016 «Азия Микс» — Эльдияр Кененсаров занял первое место в номинации «Кавээнщик года». Об этом сообщил портал «КВН для всех».

Отмечено, что Эльдияр победил с большим отрывом от конкурентов. Кроме того, третье место в номинации занял также член кыргызстанской команды — младший брат Эльдияра Кененсарова Эрмек. Второе место досталось Герману Иванову из сборной Мурманска.

Фото: из Интернета

Сайт проводил голосование в трех номинациях: «Кавээнщик года», «Кавээнщица года» и «Команда — открытие года».

В номинации «Кавээнщица года» победила Елена Федотова, представляющая сборную ГУУ и МИСиС. Совсем небольшое отставание от победительницы у мурманчанки Екатерины Веллер, а на третьем месте расположилась ее сокомандница Анна Неделько. Ситора Фармонова в тройку призеров не попала.

В номинации «Команда — открытие года» уверенную победу одержала «Русская дорога» из Армавира.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45039/
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