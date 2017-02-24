Депутата Алмамбета Шыкмаматова допрашивают уже шесть часов

Депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов находится на допросе в ГКНБ с 10.00.

Его коллеги — члены «Ата Мекена» Аида Салянова, Каныбек Иманалиев и Наталья Никитенко — после митинга в поддержку Алмамбета Шыкмаматова у здания ведомства намерены добиваться встречи с главой ГКНБ Абдилем Сегизбаевым, чтобы он разъяснил, на каком основании нардепа без перерыва допрашивают уже шесть часов.

Это нарушение норм УПК. Допрос не может длиться более четырех часов. Глава секретариата «Ата Мекена» Таалайгуль Токтакунова

Напомним, в отношении Алмамбета Шыкмаматова возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют коррупцию и подлог.