17:15
+3
USD 69.11
EUR 72.58
RUB 1.20
Общество

Депутата Алмамбета Шыкмаматова допрашивают уже шесть часов

Депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов находится на допросе в ГКНБ с 10.00.

Его коллеги — члены «Ата Мекена» Аида Салянова, Каныбек Иманалиев и Наталья Никитенко — после митинга в поддержку Алмамбета Шыкмаматова у здания ведомства намерены добиваться встречи с главой ГКНБ Абдилем Сегизбаевым, чтобы он разъяснил, на каком основании нардепа без перерыва допрашивают уже шесть часов.

Это нарушение норм УПК. Допрос не может длиться более четырех часов.

Глава секретариата «Ата Мекена» Таалайгуль Токтакунова

Напомним, в отношении Алмамбета Шыкмаматова возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют коррупцию и подлог.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45829/
просмотров: 642
Версия для печати
Материалы по теме
Митингующие в Бишкеке у здания ГКНБ требуют прекратить репрессии
Митинг в поддержку Алмамбета Шыкмаматова проходит у здания ГКНБ в Бишкеке
Депутата парламента Алмамбета Шыкмаматова вызвали на допрос в ГКНБ
Топ-5 книг кыргызских авторов от депутата Алмамбета Шыкмаматова
Крушение «Боинга-747». ГКНБ вынес Таттыгуль Дооталиевой предостережение
Проверки пользователей соцсетей. Юристы уверены: нарушается Конституция Кыргызстана
Наталья Никитенко об охоте ГКНБ за пользователями Фейсбука
ГКНБ обвинило омбудсмена Кыргызстана в распространении ложной информации о пытках
Пострадавший в драке с чекистами УГКНБ Кызыл-Кии не хочет судиться с ними
Совет обороны не комментирует информацию о кыргызстанцах, подозреваемых в теракте в Стамбуле
Популярные новости
ТОП-5 книг от&nbsp;главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова ТОП-5 книг от главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова
Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в&nbsp;соцсетях Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в соцсетях
В&nbsp;горах Кыргызстана российские Су-25 нанесли удар ракетами по&nbsp;&laquo;врагу&raquo; В горах Кыргызстана российские Су-25 нанесли удар ракетами по «врагу»
В&nbsp;суде по&nbsp;делу Самакова юристы попытались уложить в&nbsp;дипломат $1&nbsp;миллион В суде по делу Самакова юристы попытались уложить в дипломат $1 миллион
Бизнес
Рынок &laquo;Нордмолл Азия&raquo;: продукция &laquo;Made in&nbsp;Kyrgyzstan&raquo; уходит влет Рынок «Нордмолл Азия»: продукция «Made in Kyrgyzstan» уходит влет
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Днем защитника Отечества MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
При поддержке MegaCom в&nbsp;Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года При поддержке MegaCom в Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; представил уникальную платформу для &laquo;Безопасного города&raquo; «Кыргызтелеком» представил уникальную платформу для «Безопасного города»