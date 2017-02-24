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Общество

В поддержку экс-депутата Карганбека Самакова митингуют в Нарыне

В Нарыне у здания областной администрации собралось около 200 человек. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД региона.

По данным милиции, митингующие требуют оправдать земляка.

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«Акция мирная, никаких противоправных действий граждане не совершают. За порядком следят сотрудники Нарынского УВД», — сообщили в ведомстве и добавили, что на митинг вышли только жители города.

Напомним, в отношении Карганбека Самакова и других лиц 14 мая 2015 года возбудили уголовное дело о незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области. Подсудимый находится под подпиской о невыезде.

Отметим, следователь ГП КР Кылычбек Арпачиев, обвиняемый в вымогательстве крупной взятки у Кубанычбека Самакова, приговорен Первомайским судом к 14 годам лишения свободы.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45803/
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