В поддержку экс-депутата Карганбека Самакова митингуют в Нарыне

В Нарыне у здания областной администрации собралось около 200 человек. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД региона.

По данным милиции, митингующие требуют оправдать земляка.

Читайте по теме В суде по делу Самакова юристы попытались уложить в дипломат $1 миллион

«Акция мирная, никаких противоправных действий граждане не совершают. За порядком следят сотрудники Нарынского УВД», — сообщили в ведомстве и добавили, что на митинг вышли только жители города.

Напомним, в отношении Карганбека Самакова и других лиц 14 мая 2015 года возбудили уголовное дело о незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском , Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области. Подсудимый находится под подпиской о невыезде.

Отметим, следователь ГП КР Кылычбек Арпачиев, обвиняемый в вымогательстве крупной взятки у Кубанычбека Самакова, приговорен Первомайским судом к 14 годам лишения свободы.