В поддержку экс-депутата Карганбека Самакова митингуют в Нарыне

В Нарыне у здания областной администрации собралось около 200 человек. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД региона.
По данным милиции, митингующие требуют оправдать земляка.
Напомним, в отношении Карганбека Самакова и других лиц 14 мая 2015 года возбудили уголовное дело о незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в
Отметим, следователь ГП КР Кылычбек Арпачиев, обвиняемый в вымогательстве крупной взятки у Кубанычбека Самакова, приговорен Первомайским судом к 14 годам лишения свободы.