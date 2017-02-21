В суде по делу Самакова юристы попытались уложить в дипломат $1 миллион

В Октябрьском райсуде Бишкека сегодня адвокаты одного из обвиняемых — Абая Таштанбекова продемонстрировали невозможность уместить в дипломат $1 миллион, о чем говорится в обвинении Генеральной прокуратуры.
Ранее Таштанбеков подписал протокол, что именно Жаныш Бакиев помог с трансформацией земель, а
По словам юристов, Таштанбеков отказался от своих показаний еще во время следствия.
«Показания даны во время вражды с сыном Карганбека Самакова. Следует особо отметить, что эти показания не нашли подтверждения в ходе судебного разбирательства», — отметили адвокаты.
Защита, ссылаясь на официальные данные, напоминает, что размер и вес одной
• Длина
• Ширина
• Толщина 0,12–0,13 мм
• Вес 1,4 гр.
Размер и вес банковской пачки $10 тысяч по сто купюр
• Длина 155,9 мм
• Ширина
• Толщина 12–13 мм
• Вес 6140 гр.
«Путем проведения эксперимента, мы со
В отношении Карганбека Самакова и других лиц 14 мая 2015 года возбудили уголовное дело о незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в
Отметим, следователь ГП КР Кылычбек Арпачиев, обвиняемый в вымогательстве крупной взятки у Кубанычбека Самакова, приговорен Первомайским судом к 14 годам лишения свободы.