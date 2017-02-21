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Общество

В суде по делу Самакова юристы попытались уложить в дипломат $1 миллион

В Октябрьском райсуде Бишкека сегодня адвокаты одного из обвиняемых — Абая Таштанбекова продемонстрировали невозможность уместить в дипломат $1 миллион, о чем говорится в обвинении Генеральной прокуратуры.

Ранее Таштанбеков подписал протокол, что именно Жаныш Бакиев помог с трансформацией земель, а экс-депутат парламента Карганбек Самаков передал ему $1 миллион и обещал построить дом.

По словам юристов, Таштанбеков отказался от своих показаний еще во время следствия.

«Показания даны во время вражды с сыном Карганбека Самакова. Следует особо отметить, что эти показания не нашли подтверждения в ходе судебного разбирательства», — отметили адвокаты.

Защита, ссылаясь на официальные данные, напоминает, что размер и вес одной 100-долларовой банкноты составляет:

• Длина 155,9 мм

• Ширина 66,3 мм

• Толщина 0,12–0,13 мм

• Вес 1,4 гр.

Размер и вес банковской пачки $10 тысяч по сто купюр

• Длина 155,9 мм

• Ширина 66,3 мм

• Толщина 12–13 мм

• Вес 6140 гр.

«Путем проведения эксперимента, мы со студентами-юристами попробовали поместить $1 миллион в такой же стандартный дипломат, который видно на фото с Жаныбеком Бакиевым. В этот дипломат удалось поместить всего лишь $550 тысяч. Мы также попробовали поместить в другой дипломат, размером намного больше этого. Туда поместилось $750 тысяч. Очевидна надуманность доводов следствия о передаче $1 миллиона в одном дипломате», — сказал адвокат Абая Таштанбекова.

В отношении Карганбека Самакова и других лиц 14 мая 2015 года возбудили уголовное дело о незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области. Подсудимый находится под подпиской о невыезде.

Отметим, следователь ГП КР Кылычбек Арпачиев, обвиняемый в вымогательстве крупной взятки у Кубанычбека Самакова, приговорен Первомайским судом к 14 годам лишения свободы.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45599/
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