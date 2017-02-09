В Кыргызстане в суде по делу оппозиционеров начинаются прения сторон

В суде по делу оппозиционных политиков, обвиняемых в попытке насильственного захвата власти в Кыргызстане, начинаются прения сторон. Об этом ИА «24.kg» сообщила активист Зульфия Марат.

По ее словам, очередное закрытое заседание суда состоится завтра, 9 февраля. Идут судебные прения.

«Прокуроры опирались на ложные показания одного-двух свидетелей, которые являются однозначно внештатными сотрудниками ГКНБ, намеренно внедряемыми в общественные движения. Были и факты запугивания свидетелей со стороны ГКНБ, что зафиксировали в суде. Такая позиция властей в перспективе приведет к тому, что в Кыргызстане, возможно, укоренится именно форма насильственного захвата власти», — считает активист.

Прокурор попросил для Дастана Сарыгулова 12 лет лишения свободы, Бектура Асанова — 15, Кубанычбека Кадырова — 16 лет, Эрнеста Карыбекова — 22 года тюрьмы с конфискацией имущества.

В 2016 году по обвинениям в попытке насильственного захвата власти и шпионаже задержали оппозиционеров Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова, Эрнеста Карыбекова, Дастана Сарыгулова, Бекболота Талгарбекова, Толубая Колубаева, Марата Султанова, Александра Гусева и Тойгонбека Калматова.

Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении них послужила аудиозапись, появившаяся в Интернете. На ней зафиксировано, как задержанные делят государственные посты в случае захвата власти.