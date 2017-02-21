Минздрав обещает закрыть лжеклинику знахаря

Министерство здравоохранения будет постоянно обращаться во все правоохранительные органы (МВД, Генпрокуратуру, ГСБЭП, Совет обороны) по поводу передачи материалов дела в судебные органы для закрытия заведения, где продолжает незаконную деятельность табып Ашым Зайналиев.

В ведомстве подчеркнули, что Минздрав не выдавал лицензию лекарю, и закрытие его конторы не входит в компетенцию министерства. «Это предусмотрено постановлением суда. В компетенцию Министерства здравоохранения не входит контроль за действиями субъектов предпринимательства, работающих без лицензии», — отмечают в МЗ КР.

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2015-го

Напомним, информация о деятельности так называемого медицинского центра, где с осенитрудится некий Ашым Зайналиев, появилась в начале июля 2016 года из сводки столичной Станции скорой медицинской помощи. Без элементарного знания анатомии он в антисанитарных условиях удалял в примитивной операционной опухоль пожилой женщине, у которой был рак молочной железы в четвертой стадии. Пациентка умерла.

Накануне появилась информация, что после лечения у знахаря скончалась еще одна онкобольная.

Ашыма Зайналиева несколько раз вызывали на допрос, однако центр продолжает работать.

В октябре 2016 года в отношении него возбудили уголовное дело по статье 122 УК КР (незаконное врачевание).