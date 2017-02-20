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Происшествия

После лечения у знахаря в Бишкеке умерла еще одна женщина

После лечения у знахаря в Бишкеке умерла еще одна женщина. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердила глава ОФ «Вместе против рака» Гульмира Абдразакова.

«Ко мне обратились родственники женщины в очень тяжелом состоянии. Мы повезли ее к маммологу, положили на лечение в паллиативное отделение в Национальный центр онкологии», — сказала она.

«Я спрашивала пациентку, почему она не лечилась. Она сказала, что в онкологии ее отправили на химиотерапию. Она испугалась и пошла к Зайналиеву, оплатила около 40 тысяч сомов. Он ей делал уколы в больную грудь, после чего у нее начался отек. В результате женщина попала вновь в НЦО, но уже в запущенном состоянии. Онкологи ничем не смогли ей помочь. Женщина скончалась дома», — добавила Гульмира Абдразакова.

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«А возможно, она могла бы жить, если бы лечилась в НЦО. Я предложила родственникам возбудить уголовное дело. Но муж сказал, что жена перед смертью просила не преследовать знахаря, и он выполнит это последнее слово. Сама семья из Нарына», — отметила глава фонда.

Напомним, информация о деятельности так называемого медицинского центра, где с осени 2015-го трудится некий Ашым Зайналиев, появилась в начале июля 2016 года из сводки столичной Станции скорой медицинской помощи. Без элементарного знания анатомии он в антисанитарных условиях удалял в примитивной операционной опухоль пожилой женщине, у которой был рак молочной железы в четвертой стадии. Пациентка умерла.

Представители Минздрава выезжали на место и уговаривали пациентов отправиться в Национальный центр онкологии, но те отказались. Зайналиева несколько раз вызывали на допрос, однако центр продолжает работать.

В ГУВД ранее возбудили уголовное дело. Однако сказать, на какой стадии оно находится, в пресс-службе ответить сегодня не смогли.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45557/
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