Ипотека в Кыргызстане станет общедоступной к середине 2017 года

Ипотечный кредит граждане Кыргызстана по программе «Доступное жилье» смогут получить в середине 2017 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель правления Государственной ипотечной компании Бактыбек Шамкеев.

По его словам, ГИК подписала соглашение на 2,5 миллиарда сомов с Министерством финансов. В прошлом году получен 1 миллиард сомов. Однако эти деньги предусмотрены только для выдачи кредитов сотрудникам бюджетных учреждений.

«Для остальных категорий граждан планируется привлечь ресурсы из других источников. Немецкий банк готов выделить 11 миллионов евро. В основном ипотечные кредиты смогут получить граждане, проживающие в регионах. Кроме того, на эти цели будут направлены деньги от продажи ипотечных ценных бумаг», — сказал Бактыбек Шамкеев.