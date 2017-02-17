Афиша на выходные: 18—19 февраля

13 февраля-15 марта. Ф отовыставка «Афганистан — наша память и боль»

Материалы выставки рассказывают об Афганской войне: причинах, ходе, выводе советских войск из Афганистана, о ветеранах. Документы предоставили участники из личного архива, помогли Совет ветеранов войны в Афганистане, Совет ветеранов Государственной пограничной службы КР.

Фото: «Возвращение домой», представленное на выставке

18—19 февраля . Ярмарка

Будет представлен широкий ассортимент медовой продукции, чая, одежды, вас ждут также товары для дома, комнатные растения, парфюмерия, книги. Для детей подготовлена интерактивная программа с любимыми героями.

ТРЦ «Технопарк», 15.00.

18 февраля. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

18 февраля. Концерт «Парад духовых инструментов»

Будет играть лучший военный оркестр Кыргызстана, который мы видим только на параде в честь Дня Победы. В программе красивая музыка от «Рио-Рита» до Бруно Марса и занимательная информация о видах духовых инструментов и истории военного оркестра.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 11.00.

18 февраля. Бесплатный урок робототехники

Приглашаются все желающие от 9 лет. На курсах роботостроение производится на платформе Arduino — самой распространенной из платформ, ее используют не только для детской, но и для взрослой робототехники и электроники.

Детский научный комплекс, 14.00.

18 февраля. Встреча в клубе игры го

Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Не упустите прекрасный шанс открыть для себя увлекательный мир го! А если вы уже опытный игрок, у вас появится достойный соперник.

Кыргызско-японский центр, 13.00.

18 февраля. Мастер-класс «Мастерская свидины»

В программе лекция о деревьях ботанического сада, мастер-класс по декору с помощью природных материалов, а также дегустация травяного чая. Даже ребенок может создать подарок своими руками. Количество мест ограничено.

Ресурсный центр Ботанического сада, 13.00.

18 февраля. Откровенный диалог «Я стою у ресторана: замуж — поздно, сдохнуть — рано»

Это история двух женщин, которые всю жизнь прожили, не задумываясь о том, кто они. Их многое объединяет, они обе любили Его. Страдали, прощали, ненавидели, плакали и смеялись. Но наступил в жизни момент, когда замуж поздно, а сдохнуть вроде еще рано. Кто в этом виноват? Неужели только Он?

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

18 февраля. Постановки театра «Но» (Япония)

Артист господин Нобору Кацуми приглашает всех прикоснуться к высокому сценическому искусству. Он познакомит зрителей с японскими пьесами «Макигину» («Свертки шелка») и «Цучигумо» («Гигантский земной паук») об отношении человека к природе и всевышнему, а также людских чувствах и достоинствах.

Концерт-холл «Тунгуч», 18.00.

18 февраля. Музыка от Sweet Daddy & Шаман Рамха

Это тандем людей, увлекающихся экспериментальной музыкой и играющих порой на довольно странных музыкальных инструментах. Приглашаем ценителей неординарного искусства погрузиться вместе с нами в атмосферу музыкального и визуального хаоса.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

18 февраля. Концерт группы «Заря»

Группа вернулась на сцену и спешит радовать всех своим хард-роком . Что тут еще говорить? Это надо слушать!

Арт-кафе Studio247, 21.00.

19 февраля. Сказка «Иван да Марья»

Спектакль «Иван да Марья» перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство , которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело Идолище Заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

19 февраля. Спектакли «Счастье» и «Ишенимдүү дос» («Верный друг»)

Счастье так неуловимо и бесконечно, или оно совсем рядом, а мы об этом даже не догадываемся. Так и маленький аистенок из сказки «Счастье» услышал от своей мамы, что именно они приносят людям счастье. Зрители узнают, почему именно аисты являются символом счастья.

«Ишенимдүү дос» — история о собаке Акжолтой. Встречи ее с медведем, лисой, зайцем и вороной не стали столь желанными, как с человеком. Дети увидят, почему говорят, что лучший друг человека — это собака.

Государственный театр кукол им. М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.

19 февраля. Благотворительная встреча «Улучшение мира: дети — драгоценные жемчужины»

Выступят с докладами доктор социальных наук Назгуль Кулова «Подростковые самоубийства», защитившая докторскую диссертацию на эту тему в Японии, Махабат Шакенова, которая проводит в детских домах дни культуры разных стран. Представят работы юного фотографа Бектура Аяркулова.

Кофейня Sierra (ТЦ «Таш-Рабат» ), 15.00.

19 февраля. Водевиль «Пятьдесят оттенков Чехова»

Спектакль объединяет три небольших произведения Чехова — «Юбилей», «Медведь» и «Предложение». Каждое из них перенесено в определенную эпоху, в том числе и в наши дни, отражая не утратившие своей актуальности трагикомические аспекты жизни человека. Зрителя ждет музыкальная комедия с танцами, авторской музыкой и живыми песнями.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

19 февраля. Вечер русского романса и песни

В программе популярные произведения мировой и русской классики в исполнении ведущих солистов кыргызской оперы.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

19 февраля. Вечер аргентинского танго

Приглашаем всех любителей танцев на мастер-класс по аргентинскому танго. Этот танец подходит для людей любого возраста, не требует специальной хореографической подготовки.