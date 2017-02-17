Афиша на выходные: 18—19 февраля

Материалы выставки рассказывают об Афганской войне: причинах, ходе, выводе советских войск из Афганистана, о ветеранах. Документы предоставили участники из личного архива, помогли Совет ветеранов войны в Афганистане, Совет ветеранов Государственной пограничной службы КР.
Будет представлен широкий ассортимент медовой продукции, чая, одежды, вас ждут также товары для дома, комнатные растения, парфюмерия, книги. Для детей подготовлена интерактивная программа с любимыми героями.
ТРЦ «Технопарк», 15.00.
Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.
Будет играть лучший военный оркестр Кыргызстана, который мы видим только на параде в честь Дня Победы. В программе красивая музыка от
Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 11.00.
Приглашаются все желающие от 9 лет. На курсах роботостроение производится на платформе Arduino — самой распространенной из платформ, ее используют не только для детской, но и для взрослой робототехники и электроники.
Детский научный комплекс, 14.00.
Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Не упустите прекрасный шанс открыть для себя увлекательный мир го! А если вы уже опытный игрок, у вас появится достойный соперник.
В программе лекция о деревьях ботанического сада,
Ресурсный центр Ботанического сада, 13.00.
Это история двух женщин, которые всю жизнь прожили, не задумываясь о том, кто они. Их многое объединяет, они обе любили Его. Страдали, прощали, ненавидели, плакали и смеялись. Но наступил в жизни момент, когда замуж поздно, а сдохнуть вроде еще рано. Кто в этом виноват? Неужели только Он?
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.
Артист господин Нобору Кацуми приглашает всех прикоснуться к высокому сценическому искусству. Он познакомит зрителей с японскими пьесами «Макигину» («Свертки шелка») и «Цучигумо» («Гигантский земной паук») об отношении человека к природе и всевышнему, а также людских чувствах и достоинствах.
Это тандем людей, увлекающихся экспериментальной музыкой и играющих порой на довольно странных музыкальных инструментах. Приглашаем ценителей неординарного искусства погрузиться вместе с нами в атмосферу музыкального и визуального хаоса.
Группа вернулась на сцену и спешит радовать всех своим
Спектакль «Иван да Марья» перенесет юных зрителей в неведомое
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.
Счастье так неуловимо и бесконечно, или оно совсем рядом, а мы об этом даже не догадываемся. Так и маленький аистенок из сказки «Счастье» услышал от своей мамы, что именно они приносят людям счастье. Зрители узнают, почему именно аисты являются символом счастья.
«Ишенимдүү дос» — история о собаке Акжолтой. Встречи ее с медведем, лисой, зайцем и вороной не стали столь желанными, как с человеком. Дети увидят, почему говорят, что лучший друг человека — это собака.
Государственный театр кукол им. М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.
Выступят с докладами доктор социальных наук Назгуль Кулова «Подростковые самоубийства», защитившая докторскую диссертацию на эту тему в Японии, Махабат Шакенова, которая проводит в детских домах дни культуры разных стран. Представят работы юного фотографа Бектура Аяркулова.
Кофейня Sierra (ТЦ
Спектакль объединяет три небольших произведения Чехова — «Юбилей», «Медведь» и «Предложение». Каждое из них перенесено в определенную эпоху, в том числе и в наши дни, отражая не утратившие своей актуальности трагикомические аспекты жизни человека. Зрителя ждет музыкальная комедия с танцами, авторской музыкой и живыми песнями.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.
В программе популярные произведения мировой и русской классики в исполнении ведущих солистов кыргызской оперы.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.
Приглашаем всех любителей танцев на