Выставка, посвященная выводу войск СССР из Афганистана, открылась в Бишкеке

Сегодня, накануне
Ученики столичной школы № 6 еще не знают, как им повезло. Рядовая экскурсия в музей превратилась в особенный открытый урок по истории, какого точно не было ни у одного их сверстника.
Открыл выставку председатель правления Республиканского совета ветеранов войны в Афганистане Тыныбек Кадыров. С импровизированной сцены выступали участники боевых действий.
Они напомнили, что день вывода войск — это не только праздник, но и день памяти тех, кто испытал на себе все тяготы войны, радость победы и гибель товарищей.
Пока говорили
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«Ну как же?!
«А это те, кто воевал там?» — спросила девочка, показывая на стоящих в стороне ветеранов с орденами. «Да. Это
Школьники направились к ветеранам, чтобы сделать фото с ними и вблизи рассмотреть многочисленные награды на груди.
Уже с интересом дети рассматривали стенды: «А откуда такие фотографии?» «Все документы предоставили участники из личного архива, помогли Совет ветеранов войны в Афганистане, Совет ветеранов Государственной пограничной службы КР,
Возле фотографии молодого Абдыгула Чотбаева школьники о
Только сотрудникам музея известно, как сложно собрать столько документальных материалов спустя почти 30 лет в одном месте, но все это было ненапрасно. Хотя бы потому, что 40 девятиклассников сегодня узнали об Афганской войне и, конечно же, будут гордиться, что сфотографировались с участниками тех героических событий. Может быть, не сразу, чуть попозже, когда повзрослеют, но точно — будут гордиться.