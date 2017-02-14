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Общество

Выставка, посвященная выводу войск СССР из Афганистана, открылась в Бишкеке

Сегодня, накануне 28-летия вывода войск СССР из Афганистана, в Доме-музее Михаила Фрунзе открылась фотодокументальная выставка, посвященная этому событию.

Ученики столичной школы № 6 еще не знают, как им повезло. Рядовая экскурсия в музей превратилась в особенный открытый урок по истории, какого точно не было ни у одного их сверстника.

Открыл выставку председатель правления Республиканского совета ветеранов войны в Афганистане Тыныбек Кадыров. С импровизированной сцены выступали участники боевых действий.

Они напомнили, что день вывода войск — это не только праздник, но и день памяти тех, кто испытал на себе все тяготы войны, радость победы и гибель товарищей.

Пока говорили генерал-полковник Абдыгул Чотбаев, депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев, председатель Совета ветеранов Государственной пограничной службы Сталбек Асакеев, школьники без особого интереса рассматривали фотографии на стендах.

«Кто-нибудь из вас знает об Афганской войне?» — спросила я девятиклассников. Все отрицательно покачали головами. «Нам сказали, что пойдем в музей. А что тут будет, мы не знали. Лишь бы на уроках не сидеть», — ответил самый смелый.

«Ну как же?! Советско-афганская война длилась более девяти лет. Армия СССР и союзные ей афганские правительственные силы сражались с моджахедами, — рассказали им сотрудники музея. — Более 7 тысяч выходцев из Кыргызстана прошли сквозь огонь этой войны. Погибли от ран 249 человек, четверо пропали без вести».

«А это те, кто воевал там?» — спросила девочка, показывая на стоящих в стороне ветеранов с орденами. «Да. Это воины-интернационалисты, «афганцы», — ответили сотрудники музея.

Школьники направились к ветеранам, чтобы сделать фото с ними и вблизи рассмотреть многочисленные награды на груди.

Уже с интересом дети рассматривали стенды: «А откуда такие фотографии?» «Все документы предоставили участники из личного архива, помогли Совет ветеранов войны в Афганистане, Совет ветеранов Государственной пограничной службы КР, что-то было в архиве музея», — рассказали сотрудники.

Возле фотографии молодого Абдыгула Чотбаева школьники о чем-то спорили. Оказывается, они гадали, это тот же человек, который дает рядом интервью телеканалу, или другой. Я разрешила их спор. Дети удивились и тут же начали искать среди фотографий тех лет и других участников сегодняшней встречи.

Только сотрудникам музея известно, как сложно собрать столько документальных материалов спустя почти 30 лет в одном месте, но все это было ненапрасно. Хотя бы потому, что 40 девятиклассников сегодня узнали об Афганской войне и, конечно же, будут гордиться, что сфотографировались с участниками тех героических событий. Может быть, не сразу, чуть попозже, когда повзрослеют, но точно — будут гордиться.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45090/
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