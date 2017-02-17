14:20
+1
USD 69.11
EUR 73.48
RUB 1.21
Общество

Нарушителей порядка привлекают к общественным работам в Бишкеке

Мэрия Бишкека, в частности Свердловский район совместно с райсудом, начала привлекать нарушителей порядка к общественным работам. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

«Уже пять наших горожан, преступивших закон, в сопровождении сотрудников милиции будут убирать выделенную территорию. Нарушители будут убирать мусор, чистить территорию от снега. Всем необходимым инвентарем временных работников обеспечат», — говорится в сообщении.

Привлекать к общественным работам могут за 23 правонарушения.

Это, в частности, мелкое хулиганство, выброс и сжигание мусора в неустановленных местах, повреждение или самовольная вырубка древесно-кустарниковых насаждений, неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего, а также управление транспортным средством водителем в нетрезвом состоянии и другие.

Свердловская райадминистрация считает подобное наказание эффективной профилактикой правонарушений, которая позволит нарушителю осознать ответственность перед государством и обществом.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45383/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
Без доплат останутся врачи в случае ликвидации Департамента здравоохранения
Участок улицы Кулатова в Бишкеке станет односторонним
Несмотря на запрет мэрии Бишкека, начался демонтаж «Слоников»
В Бишкеке сносят рекламные конструкции и думают над единым оформлением
Российские работодатели должны кыргызстанцам 9,5 миллиона рублей
В Бишкеке сносят незаконно построенную пятиэтажку
Как улучшали жизнь бишкекчан в 2016 году
Немецкие врачи провели в Бишкеке восстановительные операции ожоговым больным
У мэрии Бишкека пока нет сценария открытия главной елки страны
В Кыргызстане с 1 по 3 января 2017 года объявлены нерабочими днями
Популярные новости
Карета скорой помощи в&nbsp;Бишкеке отправилась со&nbsp;спецсигналом за&nbsp;самсами Карета скорой помощи в Бишкеке отправилась со спецсигналом за самсами
СМИ: Омурбек Текебаев встретился с&nbsp;Курманбеком Бакиевым на&nbsp;Кипре СМИ: Омурбек Текебаев встретился с Курманбеком Бакиевым на Кипре
Два митинга проходят в&nbsp;Бишкеке у&nbsp;&laquo;Белого дома&raquo; Два митинга проходят в Бишкеке у «Белого дома»
В&nbsp;Бишкеке опять митингуют В Бишкеке опять митингуют
Бизнес
MegaCom вновь удостоен звания &laquo;Лучший налогоплательщик Кыргызстана&raquo; MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик Кыргызстана»
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц