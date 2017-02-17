Нарушителей порядка привлекают к общественным работам в Бишкеке

Мэрия Бишкека, в частности Свердловский район совместно с райсудом, начала привлекать нарушителей порядка к общественным работам. Об этом сообщила
«Уже пять наших горожан, преступивших закон, в сопровождении сотрудников милиции будут убирать выделенную территорию. Нарушители будут убирать мусор, чистить территорию от снега. Всем необходимым инвентарем временных работников обеспечат», — говорится в сообщении.
Привлекать к общественным работам могут за 23 правонарушения.
Свердловская райадминистрация считает подобное наказание эффективной профилактикой правонарушений, которая позволит нарушителю осознать ответственность перед государством и обществом.