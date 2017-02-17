Нарушителей порядка привлекают к общественным работам в Бишкеке

Мэрия Бишкека, в частности Свердловский район совместно с райсудом, начала привлекать нарушителей порядка к общественным работам. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

«Уже пять наших горожан, преступивших закон, в сопровождении сотрудников милиции будут убирать выделенную территорию. Нарушители будут убирать мусор, чистить территорию от снега. Всем необходимым инвентарем временных работников обеспечат», — говорится в сообщении.

Привлекать к общественным работам могут за 23 правонарушения.

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Это, в частности, мелкое хулиганство, выброс и сжигание мусора в неустановленных местах, повреждение или самовольная вырубканасаждений, неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего, а также управление транспортным средством водителем в нетрезвом состоянии и другие.

Свердловская райадминистрация считает подобное наказание эффективной профилактикой правонарушений, которая позволит нарушителю осознать ответственность перед государством и обществом.