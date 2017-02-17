Без доплат останутся врачи в случае ликвидации Департамента здравоохранения

В случае ликвидации Департамента здравоохранения медработники останутся без доплат. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» глава столичного Департамента здравоохранения Кубанычбек Кулбатыров.

«За нами действительно остались только молочная кухня и автобаза», — признал чиновник и пояснил, для чего нужна их структура.

«Доплаты из местного бюджета сотрудникам системы здравоохранения централизованно проводятся через наше ведомство. Конечно, если примут решение о ликвидации, все, кто работает в департаменте, а это в основном врачи, без работы не останутся. Но это вызывает большое сомнение. Около 8,5 тысячи медработников трудится в системе здравоохранения в Бишкеке, и всех оставить без доплат горкенеша нереально», — заметил Кубанычбек Кулбатыров.

Мэрия ежемесячно выплачивает доплату к зарплате учителям по 1 тысяче сомов. Надбавка врачам, среднему и прочему медперсоналу составляет также 1 тысячу сомов, младшему медперсоналу — 1,5 тысячи, работникам бригад Станции скорой медицинской помощи — 4 тысячи сомов.

Мэрия обещает в 2017 году сохранить надбавки.

Ранее главный врач Городского эндокринологического диспансера Светлана Мамутова задалась вопросом, для чего нужен департамент. «В его ведении остались только молочная кухня и автобаза. Все остальные организации здравоохранения перешли на финансирование Минздрава», — сказала она.

Упразднить департамент предложила депутат Жогорку Кенеша Альфия Самигуллина.