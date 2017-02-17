14:20
+1
USD 69.11
EUR 73.48
RUB 1.21
Общество

Без доплат останутся врачи в случае ликвидации Департамента здравоохранения

В случае ликвидации Департамента здравоохранения медработники останутся без доплат. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» глава столичного Департамента здравоохранения Кубанычбек Кулбатыров.

«За нами действительно остались только молочная кухня и автобаза», — признал чиновник и пояснил, для чего нужна их структура.

«Доплаты из местного бюджета сотрудникам системы здравоохранения централизованно проводятся через наше ведомство. Конечно, если примут решение о ликвидации, все, кто работает в департаменте, а это в основном врачи, без работы не останутся. Но это вызывает большое сомнение. Около 8,5 тысячи медработников трудится в системе здравоохранения в Бишкеке, и всех оставить без доплат горкенеша нереально», — заметил Кубанычбек Кулбатыров.

Мэрия ежемесячно выплачивает доплату к зарплате учителям по 1 тысяче сомов. Надбавка врачам, среднему и прочему медперсоналу составляет также 1 тысячу сомов, младшему медперсоналу — 1,5 тысячи, работникам бригад Станции скорой медицинской помощи — 4 тысячи сомов.

Мэрия обещает в 2017 году сохранить надбавки.

Ранее главный врач Городского эндокринологического диспансера Светлана Мамутова задалась вопросом, для чего нужен департамент. «В его ведении остались только молочная кухня и автобаза. Все остальные организации здравоохранения перешли на финансирование Минздрава», — сказала она.

Упразднить департамент предложила депутат Жогорку Кенеша Альфия Самигуллина.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45376/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
Нарушителей порядка привлекают к общественным работам в Бишкеке
Глава столичного департамента назвал некоторых директоров больниц охамевшими
Глава столичного Департамента здравоохранения намерен подать в суд за нападки
Участок улицы Кулатова в Бишкеке станет односторонним
Минздрав проверит деятельность столичного Департамента здравоохранения
В Минздраве ответили на обвинения в нарушениях при лицензировании частных клиник
Кубанычбек Дуйшеев: Минздрав Кыргызстана с нарушениями выдает лицензии
Несмотря на запрет мэрии Бишкека, начался демонтаж «Слоников»
Любовь Смирнова: Пожилых кыргызстанцев с диабетом бросили умирать
Отставки министра здравоохранения Кыргызстана требуют в Бишкеке
Популярные новости
Карета скорой помощи в&nbsp;Бишкеке отправилась со&nbsp;спецсигналом за&nbsp;самсами Карета скорой помощи в Бишкеке отправилась со спецсигналом за самсами
СМИ: Омурбек Текебаев встретился с&nbsp;Курманбеком Бакиевым на&nbsp;Кипре СМИ: Омурбек Текебаев встретился с Курманбеком Бакиевым на Кипре
Два митинга проходят в&nbsp;Бишкеке у&nbsp;&laquo;Белого дома&raquo; Два митинга проходят в Бишкеке у «Белого дома»
В&nbsp;Бишкеке опять митингуют В Бишкеке опять митингуют
Бизнес
MegaCom вновь удостоен звания &laquo;Лучший налогоплательщик Кыргызстана&raquo; MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик Кыргызстана»
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц