Ликвидировать столичный департамент здравоохранения предлагают в парламенте

В парламенте предложили ликвидировать столичный департамент здравоохранения. Об этом сегодня сообщила депутат Альфия Самигуллина.

Она напомнила, что все столичные организации здравоохранения перевели на республиканский бюджет. «В регионах нет департаментов, а только координаторы по родовспоможению, ВИЧ, туберкулезу и так далее. Если Бишкек получает деньги из республиканского бюджета, не целесообразно ли вообще ликвидировать департамент? Тогда бы мы уничтожили коррупцию», — сказала нардеп.

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Отметим, что на медсовете департамента здравоохранения по итогам 2016 года раскритиковали деятельность его руководителя Кубанычбека Кулбатырова.