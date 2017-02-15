В Минздраве ответили на обвинения в нарушениях при лицензировании частных клиник

Отдел лицензирования Министерства здравоохранения прокомментировал информацию, опубликованную на сайте ИА «24.kg», о нарушениях при выдаче лицензий частным клиникам.
По данным ведомства, в настоящее время все лицензии на частную медицинскую и фармацевтическую деятельность выдаются бессрочно.
При этом решение принимает лицензионная комиссия Минздрава КР на основании представленных документов соискателей лицензии.
Сегодня на
По базе данных выданных лицензий на частную медицинскую и фармацевтическую деятельность, по данному адресу Минздрав лицензию никому не выдавал. Медцентр «Дента плюс» в реестре вообще не значится.
«Недавно открылся медцентр «Гонконг» на бульваре Молодой Гвардии, 87. Замминистра здравоохранения Олег Горин выдал лицензию китайским специалистам при отсутствии полного пакета документов об образовании. Документы «левые», — заявил также Кубанычбек Дуйшеев.
По данным Минздрава, «Гонконгу» выдали лицензию на диагностику и лечение терапевтических и гинекологических заболеваний в амбулаторных условиях от 1 июня 2016 года.
Медцентр представил все соответствующие документы, в том числе и акт
Действительно, с момента деятельности данный медцентр нарушает лицензионные требования — там работает врач из КНР, не заявленный в лицензии. За нарушение лицензионных требований ОсОО дважды подвергнуто административному взысканию согласно законодательству КРМинздрав
Приказами Минздрава вынесено предупреждение (в октябре
При третьем нарушении со стороны медцентра «Гонконг» лицензионных требований Минздрав подаст иск в судебные органы об аннулировании лицензии.
Что касается отсутствия лицензии у врача УЗИ роддома № 2, в Минздраве сообщают: индивидуальный предприниматель Б.Сулайманов имеет действующую лицензию от 11 июля 2016 года. Он представил все документы, в том числе и сертификат о повышении квалификации в Кыргызском государственном медицинском институте повышения и переквалификации кадров от 28 октября 2015 года.