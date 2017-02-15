В Минздраве ответили на обвинения в нарушениях при лицензировании частных клиник

Отдел лицензирования Министерства здравоохранения прокомментировал информацию, опубликованную на сайте ИА «24.kg», о нарушениях при выдаче лицензий частным клиникам.

По данным ведомства, в настоящее время все лицензии на частную медицинскую и фармацевтическую деятельность выдаются бессрочно.

При этом решение принимает лицензионная комиссия Минздрава КР на основании представленных документов соискателей лицензии.

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Сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» представитель ОО «Кыргыз чоролору» Кубанычбек Дуйшеев заявил, что стоматологическая клиника «Дента плюс» на проспекте Чуй, 115а получила лицензию, но жилое помещение не перепрофилировано. «Отсутствует техпаспорт на нежилое помещение. Это очень грубое нарушение», — сказал он.

По базе данных выданных лицензий на частную медицинскую и фармацевтическую деятельность, по данному адресу Минздрав лицензию никому не выдавал. Медцентр «Дента плюс» в реестре вообще не значится.

«Недавно открылся медцентр «Гонконг» на бульваре Молодой Гвардии, 87. Замминистра здравоохранения Олег Горин выдал лицензию китайским специалистам при отсутствии полного пакета документов об образовании. Документы «левые», — заявил также Кубанычбек Дуйшеев.

По данным Минздрава, «Гонконгу» выдали лицензию на диагностику и лечение терапевтических и гинекологических заболеваний в амбулаторных условиях от 1 июня 2016 года.

Медцентр представил все соответствующие документы, в том числе и акт санитарно-эпидемиологического обследования о соответствии объекта нормам и гигиеническим нормативам за № 011–496 от 26 апреля 2016 года.

Действительно, с момента деятельности данный медцентр нарушает лицензионные требования — там работает врач из КНР, не заявленный в лицензии. За нарушение лицензионных требований ОсОО дважды подвергнуто административному взысканию согласно законодательству КР Минздрав

Приказами Минздрава вынесено предупреждение (в октябре 2016-го ), а в декабре приостановлено действие лицензии сроком до трех месяцев.

При третьем нарушении со стороны медцентра «Гонконг» лицензионных требований Минздрав подаст иск в судебные органы об аннулировании лицензии.

Что касается отсутствия лицензии у врача УЗИ роддома № 2, в Минздраве сообщают: индивидуальный предприниматель Б.Сулайманов имеет действующую лицензию от 11 июля 2016 года. Он представил все документы, в том числе и сертификат о повышении квалификации в Кыргызском государственном медицинском институте повышения и переквалификации кадров от 28 октября 2015 года.