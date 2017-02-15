Кубанычбек Дуйшеев: Минздрав Кыргызстана с нарушениями выдает лицензии

Минздрав Кыргызстана с нарушениями выдает лицензии, заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» представитель ОО «Кыргыз чоролору» Кубанычбек Дуйшеев.

По его словам, примеров тому много. «Стоматологическая клиника на проспекте Чуй, 115а получила лицензию, но жилое помещение не перепрофилировано. Это можно подтвердить в Госрегистре. Отсутствует техпаспорт на нежилое помещение. Это очень грубое нарушение», — сказал Кубанычбек Дуйшеев.

«Врачу УЗИ во втором роддоме Бишкека в 2016 году выдана лицензия, а он в течение десяти лет вообще не повышал свою квалификацию, и это может подтвердить Институт повышения квалификации. Недавно открылся медцентр на бельваре Молодой Гвардии, 87. Многие пациенты туда бегут. Горин выдал лицензию китайским специалистам при отсутствии полного пакета документов об образовании. Документы «левые». Нет сертификатов о повышении квалификации. Дипломы не соответствуют требованиям КР. Квадратура помещений не соответствует санитарным требованиям, хотя у центра имеется положительное заключение», — добавил он.