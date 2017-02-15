СМИ: Омурбек Текебаев встретился с Курманбеком Бакиевым на Кипре

Лидер оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев встретился с беглым президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым на Кипре. Об этом сообщило турецкое издание Haberler.

Отмечено, что Омурбек Текебаев якобы намерен устроить внутренние беспорядки, чтобы помешать проведению президентских выборов в Кыргызстане. По информации турецких СМИ, именно на эти цели лидер социалистов просил материальной помощи у беглого Бакиева.

Напомним, ранее стало известно, что Омурбек Текебаев слетал на Кипр, где живет сбежавший из Кыргызстана Садыр Жапаров. Текебаев заявил, что расследует предпринимательскую деятельность президента и получил информацию.