17:38
+2
USD 69.43
EUR 73.93
RUB 1.20
Общество

Стоимость ремонта дороги Бишкек — Кара-Балта могла увеличиться на $32 миллиона

Стоимость реконструкции автодороги Бишкек — Кара-Балта могла увеличиться от $26 до $32 миллионов. Об этом сегодня в Жогорку Кенеше заявил министр транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбек Калилов.

Читайте по теме
Дорога Бишкек — Кара-Балта. Сhina Railway стала дороже конкурентов

По его словам, в обществе и СМИ ходит много разных слухов о тендере на реконструкцию дороги Бишкек — Кара-Балта. При этом глава Минтранса подчеркнул, что вопрос определения победителя по тендеру практически решен.

«В прошлом году в ноябре, когда я вступил в должность, поступило письмо от АБР о проведении работ с возможным подрядчиком. Мы специально сделали запрос, в итоге нам рекомендовали создать переговорную группу. После переговоров спор между тендерной комиссией и консультантами возник по оценке стоимости реконструкции. Члены тендерной комиссии провели работу по эскалации цен и в результате сохранили позиции. Цена проекта осталась прежней, которая указана в предложении компании», — рассказал Жамшитбек Калилов.

Если бы мы приняли требования China Railway № 5, то цена бы увеличилась от 26 до 32 миллионов долларов.

Жамшитбек Калилов

Он отметил, что 7 февраля 2017 года завершились переговоры с главным претендентом на победу в тендере. Глава Минтранса уверен, что в итоге условия проекта остались в пользу Кыргызстана. Компания оставила цены неизменными — $70 миллионов 239 тысяч.

Консультант направил запрос на предоставление банковской гарантии. China Railway № 5 должна в течение 28 дней представить ее — 20 процентов от цены проекта. После поступления средств Министерство финансов рассмотрит, соответствует ли все установленным требованиям. Если все правила будут соблюдены, то контракт с China Railway № 5 подпишут.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45086/
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
Жители села Кара-Ой жалуются на долгое строительство дороги Балыкчи - Корумду
В Кыргызстане при строительстве дороги Тамчи - Корумду нанесли ущерб пастбищам
Жители села Чок-Тал просят власти сделать подземный переход
«Агент 024»: Водители ездят по неготовому покрытию трассы Тамчи - Чолпон-Ата
Дорогу Бишкек – Нарын - Торугарт будут временно закрывать
На дороге Бишкек – аэропорт снова снимают асфальт
Трасса Бишкек – Кара-Балта. Покой нам только снится
Дорогу Бишкек – аэропорт «Манас» не успевают открыть к установленному сроку
Минтранс о реабилитации дороги Тараз - Талас: Госэкотехинспекция постоянно выискивает какие-то недостатки
Госэкотехинспекция: Дорогу Талас - Тараз строят с грубейшими нарушениями
Популярные новости
Карета скорой помощи в&nbsp;Бишкеке отправилась со&nbsp;спецсигналом за&nbsp;самсами Карета скорой помощи в Бишкеке отправилась со спецсигналом за самсами
В&nbsp;США стюардесса спасла жертву торговли людьми с&nbsp;помощью записки в&nbsp;туалете В США стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете
Слова Алмазбека Атамбаева о&nbsp;таласцах и&nbsp;нарынчанах смонтировали Слова Алмазбека Атамбаева о таласцах и нарынчанах смонтировали
В&nbsp;Бишкеке опять митингуют В Бишкеке опять митингуют
Бизнес
Подарки ко&nbsp;Дню святого Валентина от&nbsp;MegaCom Подарки ко Дню святого Валентина от MegaCom
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; поделится опытом строительства Центра обработки данных «Кыргызтелеком» поделится опытом строительства Центра обработки данных
Х&nbsp;международный турнир по&nbsp;футзалу на&nbsp;кубок &laquo;Гaзпрoм нeфть Aзии&raquo; Х международный турнир по футзалу на кубок «Гaзпрoм нeфть Aзии»
Интернет + О!TV&nbsp;всего за&nbsp;750 сомов в&nbsp;месяц Интернет + О!TV всего за 750 сомов в месяц