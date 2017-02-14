Стоимость реконструкции автодороги Бишкек — Кара-Балта могла увеличиться от $26 до $32 миллионов. Об этом сегодня в Жогорку Кенеше заявил министр транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбек Калилов.

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По его словам, в обществе и СМИ ходит много разных слухов о тендере на реконструкцию дороги Бишкек — Кара-Балта . При этом глава Минтранса подчеркнул, что вопрос определения победителя по тендеру практически решен.

«В прошлом году в ноябре, когда я вступил в должность, поступило письмо от АБР о проведении работ с возможным подрядчиком. Мы специально сделали запрос, в итоге нам рекомендовали создать переговорную группу. После переговоров спор между тендерной комиссией и консультантами возник по оценке стоимости реконструкции. Члены тендерной комиссии провели работу по эскалации цен и в результате сохранили позиции. Цена проекта осталась прежней, которая указана в предложении компании», — рассказал Жамшитбек Калилов.

Если бы мы приняли требования China Railway № 5, то цена бы увеличилась от 26 до 32 миллионов долларов. Жамшитбек Калилов

Он отметил, что 7 февраля 2017 года завершились переговоры с главным претендентом на победу в тендере. Глава Минтранса уверен, что в итоге условия проекта остались в пользу Кыргызстана. Компания оставила цены неизменными — $70 миллионов 239 тысяч.

Консультант направил запрос на предоставление банковской гарантии. China Railway № 5 должна в течение 28 дней представить ее — 20 процентов от цены проекта. После поступления средств Министерство финансов рассмотрит, соответствует ли все установленным требованиям. Если все правила будут соблюдены, то контракт с China Railway № 5 подпишут.