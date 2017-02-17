China Railway № 5 увеличила стоимость проекта. В итоге ее цена стала выше предложения той компании, которую тендерная комиссия изначально предлагала признать победителем. Но чиновники Минтранса Кыргызстана продолжают прогибаться под Азиатский банк развития.

Победителя нет, а правила меняются

Накануне состоялся очередной раунд контрактных переговоров между Министерством транспорта и дорог КР, Азиатским банком развития и претендентом на победу в тендере China Railway № 5. Стороны должны были прийти к единому мнению по трем крайне важным вопросам: весовым коэффициентам, источникам базовых цен и доступу к участку дорог.

Проще говоря, China Railway № 5 изменила изначально представленный проект. Вроде это и хорошо. Ведь ранее специалисты и консультант проекта — компания Eptisa неоднократно говорили, что низкая цена может стать серьезной проблемой в реализации проекта. Предложения China Railway № 5 по некоторым позициям были в разы ниже, чем у претендентов.

В распоряжении ИА «24.kg» оказался протокол этих переговоров. Его, кстати, чиновники Минтранса уже подписали. Однако документ свидетельствует о том, что решение по проекту принято явно не в пользу Кыргызстана. China Railway № 5 не победитель тендера, а условия диктует.

Министерство транспорта и дорог потребовало от China Railway № 5 обосновать предложенные индексы и весовые коэффициенты. China Railway № 5 сама подготовила таблицу и передала ее всем участникам переговоров.

И что же делает Минтранс? Он услужливо соглашается. В протоколе появляется запись: «После дополнительных разъяснений и расчетов стороны пришли к согласию по индексам, применимым для корректировки цен». Ну, а что? Зачем доказывать несоответствие весовых коэффициентов требованиям тендерной документации? Гораздо проще со всем согласиться.

Сталь китайская, битум казахский

Не смог Минтранс отстоять интересы страны и в вопросе закупочных цен. Напомним, Минтранс предложил China Railway № 5 ориентироваться в расчетах на публичные индексы цен в США. Однако претендент не согласился.

В итоге стороны решили, что при расчетах оплаты труда и определении цен на дизельное топливо и цемент используют данные Национального статистического комитета Кыргызстана.

Но в строительстве дороге будут использовать импортные сталь и битум. Здесь правильнее обратиться к открытым источникам, которые и доверия вызывают больше, да и надежнее. Но нет. В China Railway № 5 заявили, что будут завозить сталь из Китая, а битум — из Казахстана. Поэтому стороны согласились использовать в расчетах цены КНР (China Union Steel) и Нацстаткома Казахстана.

Вкусы донора и здравый смысл

В итоге стала возможной эскалация (корректировка) цен по проекту.

China Railway № 5 — единственная компания, которая начала менять условия контракта. Другие претенденты сразу представили конечную цену со всеми нужными коэффициентами, не выходящими за рамки условий тендера. Но их предложениям чиновники даже не уделили внимания.

Суммы более чем существенные. После применения корректировочных коэффициентов цена контракта увеличивается на 17,8 миллиона долларов – до 88 миллионов 23,6 тысячи долларов.

Казалось бы, мотивы кыргызских чиновников понятны: скоро будет год, как вскрыты тендерные предложения, а результатов так и нет. Хочется поскорее завершить эпопею, выбрать подрядчика и начать реконструкцию. Проблема в том, что теперь конечная стоимость проекта выше цены ближайшего претендента.

Итоговое предложение китайской China Railway № 5 больше суммы, предложенной азербайджанской компанией Azvirt, как минимум на $5,2 миллиона. Глупо думать, что чиновники Минтранса и Азиатского банка развития этого не знают. Но почему-то они упорно продолжают стоять на своем. А ведь нас так пытались убедить, что за счет экономии можно будет отремонтировать больше.

Но отремонтированных километров больше не станет, зато расходы вырастут. Но какое дело до этого Азиатскому банку развития? Рассчитываться по кредиту все равно Кыргызстану.