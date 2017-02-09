Распустить горкенеш, неспособный избрать мэра, предложили в ЦИК

Распустить городской кенеш Кемина, неспособный избрать мэра, предложила сегодня в ходе заседания Центральной избирательной комиссии ее член Атыр Абдрахматова.
Напомним, на повестке заседания стоит вопрос о назначении повторных выборов мэра города Кемина.
По словам Атыр Абдрахматовой, в законе предусмотрены нормы, что если назначенные первые выборы не состоялись по любому поводу: будь то отсутствие кворума, недобор голосов или снятие всех кандидатур, назначаются повторные выборы.
Если же и повторные выборы не приведут ни к какому результату, мы должны обратиться к президенту с просьбой распустить кенеш, который не может избрать мэра.Атыр Абдрахматова
«Это в
В январе должны были пройти выборы глав айыл окмоту в 213 органах местного самоуправления. В 189 из них выборы считаются состоявшимися. В 11 айыльных кенешах не было кворума, а в 13 кандидаты не набрали необходимого числа голосов. В пяти городах выборы также не состоялись