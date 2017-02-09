Распустить горкенеш, неспособный избрать мэра, предложили в ЦИК

Распустить городской кенеш Кемина, неспособный избрать мэра, предложила сегодня в ходе заседания Центральной избирательной комиссии ее член Атыр Абдрахматова.

Напомним, на повестке заседания стоит вопрос о назначении повторных выборов мэра города Кемина.

По словам Атыр Абдрахматовой, в законе предусмотрены нормы, что если назначенные первые выборы не состоялись по любому поводу: будь то отсутствие кворума, недобор голосов или снятие всех кандидатур, назначаются повторные выборы.

Если же и повторные выборы не приведут ни к какому результату, мы должны обратиться к президенту с просьбой распустить кенеш, который не может избрать мэра. Атыр Абдрахматова

«Это в какой-то мере ответственность депутатов, чтобы они каждый раз не саботировали выборы»,- сказала она.

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