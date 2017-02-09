Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти

Регионы Кыргызстана восстали и показали зубы. Депутаты отказываются голосовать за кандидатов на должности мэров городов от партии власти — СДПК. Способ протеста выбрали оригинальный, но действенный — срыв выборов.

Мятеж в Кара-Балте

Самыми скандальными стали выборы мэра Кара-Балты . Городской кенеш с начала работы находится на грани роспуска.

Сначала депутаты не могли собраться на первую сессию. Депутаты фракции СДПК, «Республика» и «Элдик-Народная» просто не явились на заседание.

Выбрать спикера депутаты смогли лишь с четвертой попытки. Торага горкенеша Кара-Балты стал кандидат от коалиции большинства.

Но это была не победа. Оставшиеся в меньшинстве депутаты сорвали выборы мэра города. Причем тактику выбрали ту же — просто не явились на сессию. Для проведения выборов не хватило присутствия двух нардепов.

На должность мэра Кара-Балты претендуют и.о. градоначальника Данияр Шабданов и экс-депутат горкенеша от партии «Акшумкар» Кубанычбек Джанболотов.

Второй раз выбирать мэра будут сегодня, 8 февраля. Недовольные политикой Данияра Шабданова люди вышли накануне на акции протеста в Кара-Балте и Бишкеке.

«Наше главное требование — отменить регистрацию Данияра Шабданова в связи с возбужденными в отношении него уголовными делами. Мы предлагаем фракции СДПК выдвинуть любого другого кандидата. Мы его поддержим. Среди них есть достойные люди», — отметила лидер партии «ЭлАман» Мухаббат Токомбаева.

Недовольство работой Данияра Шабданова высказывалось неоднократно и депутатами прежнего созыва. Они даже ставили вопрос о снятии его с должности. Однако для этого не хватило голосов. Ведь Данияр Шабданов является кандидатом коалиции большинства.

Выборы мэра саботируют по всей стране

Проблема в Кара-Балте не единственный случай. Похожая ситуация по всей республике. По данным ЦИК, в 24 айыльных аймаках Кыргызстана не состоялись выборы глав исполнительных органов местного самоуправления.

В январе должны пройти выборы глав айыл окмоту в 213 органах местного самоуправления. В 189 из них выборы считаются состоявшимися. В 11 айыльных кенешах не было кворума, а в 13 кандидаты не набрали необходимого числа голосов.

В двух кенешах Сокулукского района Чуйской области пройдут повторные выборы глав айыл окмоту. В Кызыл-Туйском айыльном кенеше не состоялись выборы глав местной исполнительной власти из-за того, что кандидаты не набрали необходимого числа голосов, а во Фрунзенском кенеше не было кворума. В Панфиловском районе депутаты двух айыльных кенешей также не являлись на заседания в знак протеста против власти.

В пяти городах выборы не состоялись из-за отсутствия кворума, в двух – из-за того, что ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов.

В Баткенской области не избрали градоначальников Айдаркена и Кадамджая, в Чуйской области — Канта, Кара-Балты и Кемина, в Джалал-Абадской области — в Таш-Кумыре , в Иссык-Кульской области — в Чолпон-Ате .

Еще в двух городах — Джалал-Абаде и Таласе — не могут выбрать спикера кенеша. В Джалал-Абаде коалицию большинства смогли создать только со второй попытки. В Таласе спикера не избрали из-за отсутствия кворума.

СДПК исчерпала резервы?

Гражданские активисты также не понимают, почему СДПК так держится за кандидатов, против которых выступает местное население. Директор Общественного объединения «Институт общественного анализа» Рита Карасартова говорит, что складывается впечатление об отсутствии у партии власти кадрового резерва.

Они заигрались в политику, продают должности направо и налево. А местное население знает, что это за кандидаты. Если человек достойный, к нему не будет претензий. Рита Карасартова

В пример она привела Джалал-Абад . Там традиционно люди больше поддерживают партию «Онугуу-Прогресс» , а мэром города является представитель фракции СДПК. Ни депутаты, ни местное население ничего не имеют против такого положения вещей. Градоначальник себя хорошо зарекомендовал.

Депутатам грозит роспуск

Вчера должны были состояться повторные выборы мэра Кадамджая. Однако сессию вновь сорвали. Не набралось кворума. На заседание пришли 12 депутатов из 21.

Сегодня выборы мэра в Кара-Балте . Однако и там депутаты коалиции меньшинства не собираются приходить на сессию. Они заявляют о давлении и применении административного ресурса со стороны Данияра Шабданова.

«Наша единственная правовая возможность повлиять на исход выборов — не дать собраться кворуму. И мы ей воспользуемся. Мы готовы отказаться от мандатов, лишь бы Данияр Шабданов не стал мэром города», — прокомментировала лидер партии «ЭлАман» Мухаббат Токомбаева.

По закону о местном самоуправлении, если депутаты дважды не могут избрать мэра или ни один из кандидатов не набрал нужного числа голосов, ЦИК направляет президенту предложение о досрочном роспуске горкенеша.

Рита Карасартова напоминает, что самое страшное в сложившейся ситуации — назначение новых выборов. Минимальные расходы на их проведение — 500 тысяч сомов. Получается, что на организацию повторных местных выборов потребуется не меньше 6 миллионов сомов.

«В итоге в кенеш придут те же люди. Допустим, из 11 новых депутатов 10 будут из прежнего состава. В законе нет нормы, что депутаты не могут баллотироваться повторно. Государство не способствует развитию МСУ. Проблема возникла не сегодня и не вчера. Уже давно отработаны механизмы, как протащить нужную кандидатуру», — говорит Рита Карасартова.