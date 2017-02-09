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Общество

Заявление Текебаева о бизнесе президента на Кипре проверит Генпрокуратура

Генеральная прокуратура проверит заявление Омурбека Текебаева о наличии у президента Кыргызстана бизнеса на Кипре. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, что Алмазбек Атамбаев поручил главному надзорному органу проверить заявления лидера «Ата Мекена» и «принять предусмотренные законодательством меры».

Сегодня Омурбек Текебаев подтвердил журналистам, что летал на Кипр. Он заявил, что расследует предпринимательскую деятельность президента и получил информацию.

Кипр — это не просто остров, это офшорная зона. Белиз далеко, а Кипр близко, и я уже добрался до него и на пути раскрытия некоторых тайн семьи Атамбаева.

Омурбек Текебаев

Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44968/
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