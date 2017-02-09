Заявление Текебаева о бизнесе президента на Кипре проверит Генпрокуратура

Генеральная прокуратура проверит заявление Омурбека Текебаева о наличии у президента Кыргызстана бизнеса на Кипре. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.
Отмечается, что Алмазбек Атамбаев поручил главному надзорному органу проверить заявления лидера «Ата Мекена» и «принять предусмотренные законодательством меры».
Сегодня Омурбек Текебаев подтвердил журналистам, что летал на Кипр. Он заявил, что расследует предпринимательскую деятельность президента и получил информацию.
Кипр — это не просто остров, это офшорная зона. Белиз далеко, а Кипр близко, и я уже добрался до него и на пути раскрытия некоторых тайн семьи Атамбаева.Омурбек Текебаев