На «умные» счетчики электроэнергии в Бишкеке поступила 171 жалоба. Об этом на встрече с журналистами сказал начальник Бишкекского энергосбыта ОАО «Северэлектро» Максат Сагындыков.

По его словам, из поступивших жалоб рассмотрели 164, из них больше половины абонентов уже заплатили за потребленную электроэнергию. При этом неисправности приборов учета не выявлено.

Максат Сагындыков уточнил, что от 10 процентов абонентов (а это 15 тысяч человек) не поступали сигналы от автоматических счетчиков, поэтому им выписали квитанцию исходя из среднего уровня потребления.