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Общество

На «умные» счетчики электроэнергии в Бишкеке поступила 171 жалоба

На «умные» счетчики электроэнергии в Бишкеке поступила 171 жалоба. Об этом на встрече с журналистами сказал начальник Бишкекского энергосбыта ОАО «Северэлектро» Максат Сагындыков.

По его словам, из поступивших жалоб рассмотрели 164, из них больше половины абонентов уже заплатили за потребленную электроэнергию. При этом неисправности приборов учета не выявлено.

Максат Сагындыков уточнил, что от 10 процентов абонентов (а это 15 тысяч человек) не поступали сигналы от автоматических счетчиков, поэтому им выписали квитанцию исходя из среднего уровня потребления.

«Скажем, если абонент потребил 700 киловатт-часов электроэнергии в месяц, то мы выставили счет за 500 киловатт. Остальные 200 киловатт включили в счет следующего месяца, когда уже поступал сигнал от электросчетчиков. Когда только начали устанавливать новые счетчики, коммерческие потери составляли 23 процента. В 2016 году этот показатель снизился до 12 процентов», — сказал Максат Сагындыков.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44944/
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