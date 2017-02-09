Тайырбек Сарпашев рассказал, почему сняли арест с имущества приближенных Бакиева

Глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев рассказал сегодня на
«В 2014 году Межрайонный суд обязал Бишкекский госрегистр произвести регистрацию права собственности на нежилое помещение и земельный участок в столице по улице Скрябина. Что и было сделано в декабре 2016 года в рамках закона. Органы прокуратуры заявляют, что на тот момент существовало решение другого суда — от 2 ноября
«Теперь я надеюсь, что следственные органы разберутся, почему решение суда к нам попало так поздно», — сказал он.
Если это имущество приближенных Бакиева, почему его не национализировали в свое время?Тайырбек Сарпашев
Он отметил, что на имущество вновь наложен арест.
Генпрокуратура КР сегодня предложила
«Заведомо зная, что вопросы с поиском и конфискацией имущества Максима Бакиева и его приближенных лиц находятся под пристальным вниманием общественности и государства, Сарпашев 30 ноября 2016 года направил прямое письменное указание в Бишкекский госрегистр об отмене ареста с недвижимого имущества, расположенного по адресу: город Бишкек, улица Скрябина, 45 и 45а», — сообщили в ГП КР.