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Власть

Тайырбек Сарпашев рассказал, почему сняли арест с имущества приближенных Бакиева

Глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев рассказал сегодня на пресс-конференции, почему сняли арест с имущества приближенных Максима Бакиева.

«В 2014 году Межрайонный суд обязал Бишкекский госрегистр произвести регистрацию права собственности на нежилое помещение и земельный участок в столице по улице Скрябина. Что и было сделано в декабре 2016 года в рамках закона. Органы прокуратуры заявляют, что на тот момент существовало решение другого суда — от 2 ноября 2016-го — о наложении ограничения на это имущество. Но к нам это определение попадает каким-то образом только через 56 дней. Хотя обычно решение суда поступает в течение пяти дней», — сказал Тайырбек Сарпашев.

«Теперь я надеюсь, что следственные органы разберутся, почему решение суда к нам попало так поздно», — сказал он.

Если это имущество приближенных Бакиева, почему его не национализировали в свое время?

Тайырбек Сарпашев

Он отметил, что на имущество вновь наложен арест.

Генпрокуратура КР сегодня предложила премьер-министру отправить в отставку главу ГРС. Сарпашев сказал, что с главой кабмина пока еще не встречался.

«Заведомо зная, что вопросы с поиском и конфискацией имущества Максима Бакиева и его приближенных лиц находятся под пристальным вниманием общественности и государства, Сарпашев 30 ноября 2016 года направил прямое письменное указание в Бишкекский госрегистр об отмене ареста с недвижимого имущества, расположенного по адресу: город Бишкек, улица Скрябина, 45 и 45а», — сообщили в ГП КР.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44759/
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