Терминалы для получения справки о несудимости устанавливают по всему Кыргызстану

МВД Кыргызстана по всей республике устанавливает терминалы для получения справки о наличии или отсутствии судимости. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.
По его словам, на сегодня такие терминалы есть в Бишкеке,
Система
Однако депутаты раскритиковали МВД. Они заявили, что получить справку через терминал невозможно. Надо все равно заплатить деньги специальному человеку, который за 500 сомов помогает с устройством.
Нардепы сообщили, что на местах работодатели не признают справок, выданных, например, в Оше. Они требуют справку из МВД, выданную в Бишкеке.
Ранее депутат Дастан Бекешев предлагал вообще освободить граждан от обязанности получать справку о судимости или несудимости. При необходимости ее должен запрашивать сам работодатель.