Е-Заявление: путь к справке о несудимости стал короче

Сегодня Министерством внутренних дел КР запущена система «Е-Заявление» на получение через терминал или портал справки о наличии или отсутствии судимости.

«Услуга выдачи справки осталась бесплатной, гражданин платит лишь за срочность ее получения. Если же гражданину не нужна справка в срочном порядке, то он может оформить заявление в обычном порядке. И ему выдадут ее в течение 10 дней», - рассказал ИА «24.kg» начальник Главного управления IT МВД Алмаз Бообеков.

Теперь заявление на получение справки можно подать через терминалы платежей или же оформить его через электронный портал www.emvd.gov.kg.

Ранее за заветной справкой кыргызстанцы должны были ехать со всех уголков страны в Информационный центр МВД КР (ИЦ МВД). Процедура была довольно длинной: сначала предстояло заполнить заявление, потом оплатить в банке услугу и вернуться с квитанцией в ИЦ. Затем заявление сверяли с паспортом гражданина и только потом принимали документ. Сама же справка выдавалась на следующий день. За ней нужно было ехать повторно.

С введением электронной системы, по словам Алмаза Бообекова, услуга стала проще. И, самое главное, сократилось время, которое затрачивает гражданин на подачу заявления.

На сегодня терминалы платежей пока установлены только в кабинете приема заявлений Информационного центра МВД КР (ИЦ МВД), но в дальнейшем ведомство намерено установить их дополнительно по всему Бишкеку.

«Ведомство работает над тем, чтобы в скором времени граждане могли получать необходимые справки и в территориальных подразделениях органов ВД», - добавил Алмаз Бообеков.

«Система подключена к базе паспортов Государственной регистрационной службы. Поэтому сверка идет по личным данным заявителя на основании его персонального идентификационного номера (ПИН). После подачи заявления информация автоматически передается в централизованную базу МВД, после чего осуществляется работа по исполнению заявления», - рассказал ИА «24.kg» Алмаз Бообеков.

Терминалы работают бесплатно. Единственное, за что приходится платить, это комиссионный сбор в размере 20 сомов. «В принципе, и раньше банки брали комиссию за свои услуги. В Бишкеке она составляла 10 сомов, а в регионах 20», - уточнил он.

«В настоящее время достигнута договоренность с интернет-провайдерами, и канал передачи данных из регионов на базы МВД и ГРС при установке терминалов будет осуществляться посредством защищенного VPN-канала», - рассказал Алмаз Бообеков.