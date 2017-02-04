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В Бишкеке появился новый главный архитектор

Исполняющим обязанности начальника муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» назначен Асхат Тулебердиев.

По данным пресс-службы столичного муниципалитета, мэр Албек Ибраимов подписал распоряжение.

Ранее Асхат Тулебердиев занимал должность первого заместителя начальника Бишкекглавархитектуры, начальника центра проектно-консультационных услуг «Единое окно».

Напомним, бывший начальник МП Бактыбек Абдиев назначен директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Ссылка: http://24.kg/kadry/42249/
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