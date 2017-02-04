11:16
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Кадры

В Кыргызстане сменился директор Госагентства архитектуры и строительства

Бактыбек Абдиев назначен директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, он сменил на этом посту Турдубека Мамбетова. Соответствующие распоряжения подписал сегодня премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, Бактыбек Абдиев родился в 1972 году, окончил архитектурный факультет КАСИ.

Работал архитектором в городе Кара-Куле, затем в Ошском городском управлении архитектуры. С 2001 года - главный архитектор города Оша.

Два года занимал должность районного архитектора в Бишкекглавархитектуре, затем стал начальником управления архитектуры и градостроительства Иссык-Кульского района.

С 2013 года - начальник Бишкекглавархитектуры.
Ссылка: http://24.kg/kadry/41893/
просмотров: 23
Версия для печати
Материалы по теме
В ОАО «Северэлектро» сменился руководитель
Премьер-министр Кыргызстана освободил от должностей акимов трех районов
Завотделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана стала Айзада Субакожоева
Советником президента Кыргызстана назначили Миру Карыбаеву
Эльвиру Сариеву назначили заместителем главы аппарата президента Кыргызстана
Около 30 чиновников получили взыскания от премьер-министра Кыргызстана. Список
Заместителей министра образования и науки поменяли в Кыргызстане
Сапар Исаков стал первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана
Командующим Силами воздушной обороны Кыргызстана стал Кылычбек Айдаралиев
Новых деканов выбрали в Кыргызском национальном университете. Список
Популярные новости
В ОАО «Северэлектро» сменился руководитель В ОАО «Северэлектро» сменился руководитель
Около 30 чиновников получили взыскания от премьер-министра Кыргызстана. Список Около 30 чиновников получили взыскания от премьер-министра Кыргызстана. Список
Заместителей министра образования и науки поменяли в Кыргызстане Заместителей министра образования и науки поменяли в Кыргызстане
Премьер-министр Кыргызстана освободил от должностей акимов трех районов Премьер-министр Кыргызстана освободил от должностей акимов трех районов
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе