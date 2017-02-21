Кыргызстан улучшил показатели в рейтинге эффективности логистики, поднявшись на три позиции. Об этом сегодня на выездной пресс-конференции ИА «24.kg» сообщил директор компании PONY EXPRESS в Кыргызстане Жаныбек Карымшаков.

По его словам, в рейтинге эффективности логистики, по оценке Всемирного банка, Кыргызстан занимает 146 место. Наблюдается рост показателей. Еще в 2014-м республика была на 149 месте.

Жаныбек Карымшаков считает, что в Кыргызстане необходимо формировать логистику в регионах. Пока все товары привозят в Бишкек, а потом отправляют в другие города.

Все логистические потоки идут через Бишкек. Мы планируем миновать его и выйти напрямую на регионы. Жаныбек Карымшаков

В настоящее время доля PONY EXPRESS на рынке Кыргызстана, по предварительной оценке, составляет 7 процентов. При реализации стратегии за три года показатели достигнут 20 процентов.