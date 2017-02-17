Для полного завершения проекта по реконструкции автодороги Бишкек —
По его словам, начать работы планируется в конце апреля. При этом сейчас выясняется, что проект все же немного изменен.
«Мы вынуждены принять решение в пользу первого претендента. Азиатский банк развития настоятельно рекомендовал провести переговоры и увеличить банковскую гарантию. Переговоры продлились в силу того, что гарантию увеличили до 20 процентов. Тендер завершился. В течение 28 дней компания — победитель тендера должна дать гарантию. Если это требование не выполнят, то по правилам Азиатского банка развития право реализовать проект переходит ко второму претенденту», — отметил Жамшитбек Калилов.