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Экономика

Дорогу Бишкек — Кара-Балта будут строить 2,5 года

Для полного завершения проекта по реконструкции автодороги Бишкек — Кара-Балта необходимо 2,5 года. Об этом сегодня в Жогорку Кенеше сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, начать работы планируется в конце апреля. При этом сейчас выясняется, что проект все же немного изменен. Из-за нехватки средств работы начнутся не с девятого километра, а с 15-го.

«Мы вынуждены принять решение в пользу первого претендента. Азиатский банк развития настоятельно рекомендовал провести переговоры и увеличить банковскую гарантию. Переговоры продлились в силу того, что гарантию увеличили до 20 процентов. Тендер завершился. В течение 28 дней компания — победитель тендера должна дать гарантию. Если это требование не выполнят, то по правилам Азиатского банка развития право реализовать проект переходит ко второму претенденту», — отметил Жамшитбек Калилов.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45087/
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