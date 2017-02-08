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Экономика

Повысить тарифы на свет и тепло планируют в Кыргызстане

В Кыргызстане планируют повысить тарифы на свет и тепло в 2017 году. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственном агентстве по регулированию топливно-энергетического комплекса.

Ожидается, что с 1 апреля тариф для населения на тепловую энергию может вырасти с 1 тысячи 134,8 сома до 1 тысячи 615,4 сома.

С 1 августа должно подорожать на 10 процентов и электричество. Тариф для большинства потребителей, использующих до 700 киловатт-часов, составит 84 тыйына.

Несмотря на то, что постановлением правительства предусмотрено поэтапное повышение цен на свет и тепло, ГАРТЭК не повышал тарифы в 2016 году.

«Расчеты все есть, тарифная политика разработана. Однако не уверены, что нам разрешат исполнить постановление правительства в этом году», — пояснили в ведомстве.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44668/
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