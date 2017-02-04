16:27
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Большой тираж

Узбекистан и Афганистан договорились нарастить товарооборот до $1,5 миллиарда

«Подробно.uz» (Узбекистан). Узбекистан и Афганистан подписали дорожную карту, которая позволит в кратчайшие сроки довести показатели товарооборота до $1,5 миллиарда.

 

Дорожная карта подписана в рамках визита правительственной делегации республики во главе с министром иностранных дел РУз Абдулазизом Камиловым в Кабул, где состоялись встречи со старшим советником президента Афганистана по экономическим вопросам Хумаюном Каюми и специальным представителем президента по развитию сотрудничества со странами Центральной Азии и Россией Махаммадом Шокиром Коргаром.

 

В Кабуле также прошли отдельные двусторонние переговоры членов узбекской делегации, представляющих промышленные ассоциации и хозяйствующие субъекты, с афганскими партнерами.

 

Представители бизнес-структур Узбекистана и Афганистана заключили взаимовыгодные контракты о поставках лекарственных средств и медицинских изделий, автомобилей «скорой помощи», продовольственной пшеницы, электробытовой техники на общую сумму свыше $49,3 миллиона.

 

Состоялась официальная церемония открытия торгового дома АО «Узсаноатэкспорт» в Кабуле. В нем предусматривается создание постоянно действующей выставки продукции узбекских производителей «Сделано в Узбекистане».

 

Согласно данным МИД, в январе-октябре 2016 года взаимный товарооборот стран составил $429 миллионов.

 

http://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-i-afganistan-dogovorilis-narastit-tovarooborot-do-1-5-mlrd-/
Ссылка: http://24.kg/bolshoj_tirazh/43836/
Версия для печати
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе