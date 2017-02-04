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Роскосмос готовит эксперимент по 3D-печати живых тканей на орбите

«Известия» (Россия). Российские ученые одобрили подготовку и проведение на борту МКС эксперимента по 3D-печати живых тканей. В ближайшее время начнется согласование технического задания и конструкторской документации на научную аппаратуру при использовании магнитного 3D-биопринтера.

 

По словам директора департамента коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космического пространства Объединенной ракетно-космической корпорации Валентина Уварова, проект ТЗ на эксперимент уже разработан. Далее начнется разработка и согласование технического задания и конструкторской документации на научную аппаратуру.

 

Дата эксперимента не афишируется. Как отметил Уваров, данное решение принимает Роскосмос.

 

Заниматься подготовительной частью эксперимента и его реализацией будут специалисты РКК «Энергия», ФГУП «ЦНИИмаш», Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина и Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

 

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/952686/smi_roskosmos_ghotovit_ekspierimient_po_3d-piechati_zhivykh_tkaniei_na_orbitie

 
Ссылка: http://24.kg/bolshoj_tirazh/42400/
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