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Туркменистан обвинил Иран в неуплате долга в $2 миллиарда

«Хроника Туркменистана». Иран, два месяца назад заявлявший, что больше не нуждается в туркменском газе, теперь обеспокоен угрозами Туркменистана прекратить подачу газа в зимний период, когда потребность в газе достигает своего пика.

 

Туркменистан утверждает, что с 2012 года Иран задолжал уже $2 миллиарда за поставки туркменского газа.

 

Информагентство Fars со ссылкой на неназванных представителей иранских властей сообщило, что Иран полностью прекратит закупки газа в Туркменистане в случае, если Ашхабад продолжит требовать выплату долга.

 

На данный момент, помимо Китая, Иран является одним из двух импортеров туркменского газа.

 

http://www.chrono-tm.org/2016/12/turkmenistan-obvinyaet-iran-v-neuplate-dolga-v-2-mlrd/
Ссылка: http://24.kg/bolshoj_tirazh/42033/
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