Читатели ИА «24.kg» выбрали самого эффективного мэра Бишкека

В начале недели новые депутаты Бишкекского городского кенеша переизбрали на должность столичного мэра Албека Ибраимова. ИА «24.kg» вспомнило всех градоначальников с момента обретения Кыргызстаном независимости и предложило читателям выбрать самого эффективного, на их взгляд, мэра.

Всего с 1990 года в Бишкеке пост градоначальника занимали 14 человек. Из них трое последних - представители партии власти (СДПК).

Борис Силаев единственный, кого выбирали горожане. После этого мэры назначались президентом напрямую, а потом данное право передали депутатам столичного кенеша.

Среди мэров несколько человек оказались фигурантами уголовных дел. Трое из них – Данияр Усенов, Арстанбек Ногоев и Нариман Тюлеев – осуждены. Правда, первые два заочно, так как успели покинуть республику.

Так кого же читатели ИА «24.kg» признали самым эффективным градоначальником?

1-е место (39,81 процента голосов). Нариман Тюлеев (с 7 июля 2008 года по 7 апреля 2010-го) -

Один из самых запомнившихся мэров Бишкека. Родился 24 декабря 1963 года во Фрунзе. Получил высшее образование во Фрунзенском политехническом институте по специальности «инженер-строитель». С начала 1990-х занимался бизнесом. В 2005-2008 годах - генеральный директор ГП «Кыргыз темир жолу».

Его задержали 6 сентября 2010 года в аэропорту Бишкека и после продолжительного допроса арестовали. Ему предъявили обвинения по экономическим статьям Уголовного кодекса, а также в причастности к организации беспорядков в Бишкеке в ночь на 8 апреля 2010 года. В конце июля 2013-го осужден на 10 лет лишения свободы. Освободился 7 мая 2016 года по амнистии и в связи с тем, что полностью возместил ущерб государству.

2-е место (30,41 процента). Албек Ибраимов (с 27 февраля 2016 года по настоящее время)

Родился 1 июня 1967 года во Фрунзе. В 1998-м окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности «экономист». Работал в ОАО «Илбирс», ОАО «Кыргызавтомаш». Занимался бизнесом. В 2010-2011 годах - генеральный директор СЭЗ «Бишкек», в 2011-2012 годах - председатель правления ОАО «ТНК «Дастан», в 2012-2013-х - заместитель руководителя аппарата президента КР. С 2013-го работал в ОАО «Международный аэропорт «Манас» председателем правления и председателем совета директоров.

Дружит с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. Из-за этого в 2016 году даже разразился скандал: депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев обвинил жену градоначальника в незаконной продаже земли за 33 миллиона сомов главе государства. На участке сейчас возводится дом.

Генпрокуратура не нашла подтверждения озвученных фактов. По ее данным, сделки с недвижимым имуществом в 2015 году совершили по всем требованиям законодательства. После мэр Бишкека подал в суд на Омурбека Текебаева. Градоначальник оценил свои честь и достоинство в миллион сомов.

3-е место (8,76 процента). Кубанычбек Кулматов (с 15 января 2014 года по 9 февраля 2016-го)

Родился 14 февраля 1963 года во Фрунзе. Занимался бизнесом. В 2004-м пришел на работу в Таможенную службу, был заместителем директора, первым заместителем, а после апрельской революции 2010 года возглавил ее. С июля 2013 года - советник президента КР, полномочный представитель правительства в Чуйской области. После ухода с поста мэра возглавил правление Российско-Кыргызского фонда развития.

Запомнился постоянными стычками и противостоянием с муниципальными подразделениями мэрии, особенно с предприятием «Тазалык». Обещал его реформировать и даже угрожал провести тендер, чтобы определить независимого подрядчика для вывоза мусора из города. В итоге «Тазалык» продолжает работать, а Кубанычбек Кулматов сменил род деятельности.