Коронавирус в Китае. Пять фактов о 2019-nCoV

Число скончавшихся от нового типа коронавируса, обозначенного Всемирной организацией здравоохранения как 2019-nCoV (от англ. novel Coronavirus) в Китае достигло 41 человека. Заболевание уже вышло за пределы КНР. Факты зафиксированы в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии и США.
В целях безопасности Кыргызстан усилил контроль на пограничных ветеринарных пунктах и в аэропортах. Минздрав КР создал оперативный штаб для мониторинга ситуации.
24.kg собрало пять известных фактов о новом вирусе, который провоцирует пневмонию.
22 января город закрыли для выезда: отменены авиарейсы, не ходят поезда, перекрыты междугородние автомобильные трассы.
Основным путем передачи вируса по-прежнему считается инфицирование от животных. Первые случаи заражения связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. По информации ряда СМИ, до его закрытия 1 января там продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. Вирус либо передался как зооноз — инфекционное заболевание, передающееся при прямом контакте между животным и человеком, либо просто воздушным путем, как многие микробы. Кроме того, зоонозы также могут передаваться через продукты питания, к примеру, вследствие употребления продуктов животного происхождения. При недостаточной термической обработке эти продукты могут стать источником инфекции.
The Conversation.
«Вирус появился около двух лет назад. Генетический код змей ближе всех к коронавирусу. Наши выводы дают основание считать, что змея является вероятным носителем инфекции», — говорится в исследовании.
По мнению специалиста по вирусологии института зоологии в Пекине Чжэн Айхуа, передача вируса человеку от живых организмов возможна, как в случае с вирусом Зика, переносчиком которого являются комары. В то же время само по себе сходство генетического кода не является достаточным основанием для таких выводов, отметил он.
Большинство умерших имели гипертонию, диабет или сердечно-сосудистые заболевания, ослабившие их иммунитет.
Daily Mail, 23-летнего мужчину по фамилии Хуан лечили в отделении интенсивной терапии в эпицентре нового заболевания — в городе Ухань. Он сначала обратился в больницу из-за головной боли, головокружения и подозрения на простуду 24 декабря 2019 года, но на следующий день его состояние ухудшилось. 1 января 2020-го Хуан вновь отправился в медучреждение.
Сейчас он полностью здоров. Свое выздоровление Хуан объясняет молодым возрастом и заботой родных. «Я был первым, кто оправился от критического состояния и покинул больницу», — сказал молодой мужчина.
Как отмечается, заболевание имеет признаки обычной пневмонии. У больного может быть лихорадка, иногда затрудненное дыхание, а рентген покажет заметные изменения в легких. Специфического лечения коронавируса нет. Пациенты получают только симптоматическую и поддерживающую терапию.