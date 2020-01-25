Коронавирус в Китае. Пять фактов о 2019-nCoV

Число скончавшихся от нового типа коронавируса, обозначенного Всемирной организацией здравоохранения как 2019-nCoV (от англ. novel Coronavirus) в Китае достигло 41 человека. Заболевание уже вышло за пределы КНР. Факты зафиксированы в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии и США.

В целях безопасности Кыргызстан усилил контроль на пограничных ветеринарных пунктах и в аэропортах. Минздрав КР создал оперативный штаб для мониторинга ситуации.

24.kg собрало пять известных фактов о новом вирусе, который провоцирует пневмонию.

1 Первый случай зафиксирован в городе Ухань Первый случай зафиксирован в городе Ухань

Фото Национального банка патогенных микроорганизмов Китая. Первая фотография штамма, сделанная с помощью электронного микроскопа

Ухань — столица провинции Хубэй, самый густонаселенный город Центрального Китая, почти 8,5 миллиона жителей. Здесь в конце декабря 2019 года зарегистрирован первый случай заражения неизвестным доселе вирусом. На 5 января 2020-го уже было зафиксировано 59 случаев заражения, семь человек находились в критическом состоянии. Китайские ученые, исследующие загадочную вспышку вирусной пневмонии, обнаружили новый штамм коронавируса.

22 января город закрыли для выезда: отменены авиарейсы, не ходят поезда, перекрыты междугородние автомобильные трассы.

2 Вирус передается от человека к человеку Вирус передается от человека к человеку

Фото из интернета. Так перевозят больных, заразившихся коронавирусом

Власти КНР подтвердили, что коронавирус нового типа способен передаваться в том числе от человека к человеку. Но пока не выявлено никаких доказательств заражения воздушно-капельным путем.

Основным путем передачи вируса по-прежнему считается инфицирование от животных. Первые случаи заражения связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. По информации ряда СМИ, до его закрытия 1 января там продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. Вирус либо передался как зооноз — инфекционное заболевание, передающееся при прямом контакте между животным и человеком, либо просто воздушным путем, как многие микробы. Кроме того, зоонозы также могут передаваться через продукты питания, к примеру, вследствие употребления продуктов животного происхождения. При недостаточной термической обработке эти продукты могут стать источником инфекции.

3 Возможный источник заражения — змеи Возможный источник заражения — змеи

Фото из интернета. Источником заражения коронавирусом называют змей

Источником нового типа коронавируса из Китая могли стать змеи. Об этом говорится в опубликованном в журнале медицинской вирусологии исследовании, в котором приняли участие ученые из Пекина, Наньнин, Нинбо и Ухане — города, где начала распространяться инфекция, пишет The Conversation.

«Вирус появился около двух лет назад. Генетический код змей ближе всех к коронавирусу. Наши выводы дают основание считать, что змея является вероятным носителем инфекции», — говорится в исследовании.

По мнению специалиста по вирусологии института зоологии в Пекине Чжэн Айхуа, передача вируса человеку от живых организмов возможна, как в случае с вирусом Зика, переносчиком которого являются комары. В то же время само по себе сходство генетического кода не является достаточным основанием для таких выводов, отметил он.

4 От коронавируса умирают люди с ослабленным иммунитетом От коронавируса умирают люди с ослабленным иммунитетом

Фото Reuters. Большинство умерших имели гипертонию, диабет или сердечно-сосудистые заболевания

Всемирная организация здравоохранения не торопится объявлять коронавирус из Китая чрезвычайной ситуацией международного значения. По мнению генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса, это заболевание не глобального масштаба. Осложнения и тяжелые последствия коронавирус вызывает у каждого четвертого инфицированного.

Большинство умерших имели гипертонию, диабет или сердечно-сосудистые заболевания, ослабившие их иммунитет.

5 Коронавирус излечим Коронавирус излечим

Фото из интернета. Первый случай выздоровления зарегистрирован в том же городе - Ухань

В СМИ появилась информация о первом пациенте, который выздоровел после заражения новым смертельным вирусом. По информации Daily Mail , 23-летнего мужчину по фамилии Хуан лечили в отделении интенсивной терапии в эпицентре нового заболевания — в городе Ухань. Он сначала обратился в больницу из-за головной боли, головокружения и подозрения на простуду 24 декабря 2019 года, но на следующий день его состояние ухудшилось. 1 января 2020-го Хуан вновь отправился в медучреждение.

Сейчас он полностью здоров. Свое выздоровление Хуан объясняет молодым возрастом и заботой родных. «Я был первым, кто оправился от критического состояния и покинул больницу», — сказал молодой мужчина.

Как отмечается, заболевание имеет признаки обычной пневмонии. У больного может быть лихорадка, иногда затрудненное дыхание, а рентген покажет заметные изменения в легких. Специфического лечения коронавируса нет. Пациенты получают только симптоматическую и поддерживающую терапию.